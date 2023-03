Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη των πτηνών: Η Χιλή ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Οι υγειονομικές αρχές της Χιλής εντόπισαν το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε άνθρωπο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στο Σαντιάγο χθες Τετάρτη.

Πρόκειται για 53χρονο με βαριά μορφή γρίπης. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν την προέλευση της μόλυνσης και ιχνηλατούν τις επαφές του ασθενούς.

Οι αρχές της Χιλής είχαν κάνει λόγο για κρούσματα της H5N1 σε άγρια πτηνά στις αρχές του Δεκεμβρίου. Πρόσφατα κρούσματα σε πτηνοτροφεία ανάγκασαν την κυβέρνηση να αναστείλει τις εξαγωγές πουλερικών.

Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί σε πτηνοτροφικές μονάδες στην Αργεντινή, πάντως η Βραζιλία —η χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πουλερικών στον κόσμο— δεν έχει εντοπίσει κρούσματα, επισήμως παραμένει απαλλαγμένη από τον ιό.

Οι υγειονομικές αρχές της Χιλής σημείωσαν πως ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από πτηνά ή θαλάσσια θηλαστικά σε ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει γνωστό κρούσμα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο στη χώρα.

Τη 10η Ιανουαρίου, οι αρχές του Ισημερινού επιβεβαίωσαν το πρώτο, εξαιρετικά σπάνιο κρούσμα της γρίπης A-H5 σε κοριτσάκι 9 χρονών.

Στις αρχές Μαρτίου, οι αρχές της Καμπότζης έκαναν γνωστό πως απέκλεισαν την υπόθεση της μετάδοσης της γρίπης των πτηνών από άνθρωπο σε άνθρωπο, μετά τις περιπτώσεις άνδρα που διαγνώστηκε ότι μολύνθηκε από τον ιό μετά τον θάνατο της κόρης του, που είχε επίσης μολυνθεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επισήμανε νωρίτερα φέτος πως θεωρεί «ανησυχητική» την κατάσταση όσον αφορά την γρίπη των πτηνών σε διεθνές επίπεδο, καθησυχάζει πάντως όσον αφορά τον κίνδυνο για τους ανθρώπους, που χαρακτηρίζει συγκριτικά χαμηλό. Μολαταύτα, φαρμακευτικές εταιρείες προετοιμάζουν εμβόλια για τη γρίπη των πτηνών ώστε να προλαμβάνεται η εκδήλωσή της στον άνθρωπο, «για παν ενδεχόμενο».

