Αντετοκούνμπο: triple double και νίκη για τους Μπακς

Με ρεκόρ καριέρας πόντων από τον Χόλιντεϊ και triple double του Αντετοκούνμπο, τα "Ελάφια" έκαμψαν τις άμυνες των Πέισερς.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ έκανε ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε triple-double και οι Μπακς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Πέισερς στην Ιντιανάπολις με 149-136. Έτσι το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 55-21 διατήρησε το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος και συνεχίζει με στόχο το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα φετινά playoffs. Αντίθετα η Ιντιάνα με ρεκόρ 33-44 καταλαμβάνει την 12η θέση στην Ανατολή.

Ο «Giannis» που στο ημίχρονο είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους (14/18 δίποντα, 10/14 βολές), 17 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Σε ότι αφορά στον Χόλιντεϊ είχε 51 πόντους (17/24 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 8/10 βολές), 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής ενώ 21 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπρουκ Λόπεζ.

Για τους Πέισερς, που παρατάχθηκαν χωρίς τους Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, Μπάντι Χιλντ, Μάιλς Τέρνερ, ο Μπεν Μάθουριν είχε 29 πόντους, ο Άαρον Νέσμιθ είχε 22 πόντους ενώ 15 πόντους και 15 ασίστ είχε ο Άντριου Νέμπχαρντ.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς είναι προγραμματισμένη τα ξημερώματα της Παρασκευής κόντρα στους Σέλτικς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, σε ένα μεγάλο ανατολικό ντέρμπι.

