Πέραμα - Βιασμός ανήλικης: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα ο 43χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για τον βιασμό του 6χρονου κοριτσιού στο Πέραμα.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Ιράκ, δούλευε σε πλυντήριο αυτοκινήτων και συνελήφθη χθες το μεσημέρι, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Ο 43χρονος κατηγορείται ότι προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, το βράδυ της Τρίτης (28/3), καθώς και σε προγενέστερο χρόνο, μέσα στην αποθήκη του καταστήματος, όπου ο ίδιος εργάζεται αλλά και διαμένει προσωρινά στην περιοχή του Περάματος.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε μονάδες αποθήκευσης (USB) .

