Πέραμα - Βιασμός ανήλικης: Χειροπέδες σε 43χρονο

Μία νέα σοκαριστική υπόθεση βιασμού ανηλίκου, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στο Πέραμα..

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού στο Πέραμα, που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου κοριτσιού που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος κατηγορείται ότι προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, βραδινές ώρες της 28-3-2023, καθώς και σε προγενέστερο χρόνο, εντός αποθήκης καταστήματος όπου ο ίδιος εργάζεται αλλά και διαμένει προσωρινά στην περιοχή του Περάματος.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στον ανωτέρω χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε μονάδες αποθήκευσης (USB).

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

