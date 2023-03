Πολιτισμός

ΥΠΠΟΑ για “Ιντεάλ” και “Άστορ”: δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μνημεία

Σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα για τους δύο κινηματογράφους. Η απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον χαρακτηρισμό χρήσεων αιθουσών κινηματογράφων στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα τους κινηματογράφους «Ιντεάλ» και «Αστορ», το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διευκρινίζει τα εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 (περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδιο μόνον για τον χαρακτηρισμό της χρήσης ακίνητου, αποκλειστικά σε περίπτωση που το τελευταίο έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο, αρχαιολογικός χώρος ή ιστορικός τόπος, κατά τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.

Οι συγκεκριμένοι κινηματογράφοι, «Ιντεάλ» και «Αστορ», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 4858/2021, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως μνημεία και να εμπίπτουν στην αυξημένη προστασία του συγκεκριμένου νόμου.

Τον Δεκέμβριο του 2022 το ΥΠΠΟΑ απέστειλε τα ψηφίσματα και τις επιστολές φορέων του κινηματογράφου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να τα χειριστεί κατ’ αρμοδιότητα.

