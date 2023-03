Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Βόλος: Sold out μέσα σε 7 ώρες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό είναι το 9ο φετινό sold out για την ομάδα των «πρασίνων».

Κατάμεστο θα είναι για άλλη μία φορά φέτος το «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (30/3) πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του κυριακάτικου (2/4, 18:00) αγώνα με τον Βόλο για τη 2η αγωνιστική των play off.

Το sold out 9ο εφετινό σε αγώνα πρωταθλήματος για τους «πράσινους» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από 7 ώρες, απ’ την στιγμή που άνοιξε το σύστημα διάθεσης των εισιτηρίων μέσω του ίντερνετ (12:00).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι τα εισιτήρια του αγώνα playoffs του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2022-23 της Κυριακής κόντρα στον Βόλο εξαντλήθηκαν. Είναι πιθανό να υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων από χορηγούς, τα οποία και θα τεθούν άμεσα προς διάθεση.

Για ακόμα μία φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου θα είναι γεμάτες! Ευχαριστούμε τον κόσμο της ομάδας μας για τη θερμή υποστήριξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Συμβούλιο Ασφαλείας Τουρκίας – Ελληνοτουρκικά: Επωφελής η συνέχιση θετικού κλίματος

Ραγκούσης: Εξώδικο και πολιτική κόντρα για το σπίτι στην Πάρο

Δολοφονία Μακρή: δεν “έσπασαν” τα ισόβια για τον δράστη