Σχηματάρι - Φωτιά σε εργοστάσιο: Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών

Μετά από σκληρή και μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στην Εθνική τέθηκε υπό έλεγχο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 22:30 σε εργοστάσιο κατασκευής πυροσβεστήρων κοντά στο 65ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Σχηματαρίου κι έκαψε μεγάλο μέρος του χώρου.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

