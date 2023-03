Παράξενα

Κακοποίηση ζώου: Έκοψε με ψαλίδι τα αυτιά σκύλου

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία είχε υποβάλει σε ένα αδέσποτο σκύλο ένας άντρας, ακρωτηριάζοντας με ψαλίδι τα αυτιά του.

Τα ουρλιαχτά του άτυχου ζώου ξεσήκωσαν τους κατοίκους ενός οικισμού στη Δράμα, οι οποίοι κατήγγειλαν το φρικτό περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στον αύλειο χώρο της κατοικίας του δράστη το απόγευμα της Τετάρτης και εντόπισαν αιμόφυρτο και σε άθλια κατάσταση το σκυλάκι, το οποίο είναι αδέσποτο και παραδόθηκε σε κτηνίατρο για να περιποιηθεί τα τραύματά του.

Ο αλλοδαπός δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς που κατέσχεσαν το ψαλίδι και τον προσήγαν στο τμήμα Δοξάτου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακοποίηση ζώου συντροφιάς με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ θα του επιβληθεί και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

