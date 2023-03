Πολιτική

Εκλογές 2023: κόντρα για τον φράχτη στον Έβρο και τις συνεργασίες (βίντεο)

Μετωπική σύγκρουση εκπροσώπων κομμάτων, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, για τα “καυτά” θέματα της επικαιρότητας, ενόψει της κάλπης της 21ης Μαΐου.

Αμείωτη και επί σειράς θεμάτων, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση εκπροσώπων των κομμάτων, ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου.

Το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας.

Βασικό σημείο της αντιπαράθεσης τους ήταν η στάση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε ότι αφορά την επέκταση της κατασκευής του φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο.

Παράλληλα, απαντώντας αμφότεροι στα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες, προέβλεψαν ότι το δικό τους κόμμα θα έρθει πρώτο το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, εκτιμώντας ότι είναι δυνατόν να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, εφόσον δεν προκύψει αυτοδυναμία.

Την σκυτάλη της πολιτικής σύγκρουσης, με αιχμή τις πιθανές μετεκλογικές συμπράξεις, αλλά και την συζήτηση στην Ευρωβουλή για τον φράχτη στον Έβρο και την θωράκιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήραν λίγο αργότερα, στο ίδιο στούντιο, οι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Καιρίδης και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αντίστοιχα, καθώς και ο Δημήτρης Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.,

