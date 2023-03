Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Εκτός ΜΕΘ η 25χρονη τραυματίας

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της νεαρής που τραυματίστηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» η 25χρονη που είχε τραυματιστεί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 25χρονη θα συνεχίσει τη νοσηλεία της στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Η κατάσταση της κρίνεται σταθερή και βελτιωμένη.

Πριν από δύο ημέρες, ο 20χρονος Στέλιος Στρατέλος μετά από 29 ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" και επέστρεψε σπίτι του.

Ο νεαρός φοιτητής που βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του στο δεύτερο βαγόνι τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης στα Τέμπη και σώθηκε από θαύμα.

