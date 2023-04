Κοινωνία

Μετρό - Γραμμή 3: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω έργων

Σε ποια σημεία θα γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων επέκτασης της Γραμμής 3 του μετρό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του μετρό θα υπάρξουν την Κυριακή 2 Απριλίου 2023, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων της.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Αεροδρόμιο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Νίκαια και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Νίκαια - Δημοτικό θέατρο, θα τεθεί σε προσωρινή λειτουργία η λεωφορειακή γραμμή 900 «Πειραιάς -Στ.Νίκαια», με αφετηρία στην πλατεία Καραϊσκάκη στον δήμο Πειραιά.

Η διαδρομή από την αφετηρία της λεωφορειακής γραμμή 900, θα είναι η εξής: Πλ. Καραϊσκάκη, αριστ. Ακτή Τζελέπη, αριστ. Ακτή Καλλιμασιώτη, Ακτή Κονδύλη, δεξιά Αιτωλικού, συνέχεια Αιτωλικού, δεξιά Τζαβέλα, αριστ. Γερ.Γρεβενών, στ. μετρό Νίκαια, Γερ. Γρεβενών, αριστ. Λαοδικείας, αριστ. Φρυγίας, κάθετα την οδό Τζαβέλλα, Πανόρμου, δεξιά Ικτίνου, Αιγάλεω, αριστ. Ακτή Κονδύλη, δεξιά Ακτή Καλλιμασιώτη, δεξιά Αριστείδου, αριστ. πλ. Καραϊσκάκη.