Χάλκη: Οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ούτε 1 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα! (βίντεο)

Οι κάτοικοι της Χάλκης παράγουν τη δική τους ενέργεια και μηδενίζουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι είπε ο δήμαρχος του νησιού στο "Στούντιο με Θέα".

Οι κάτοικοι της Χάλκης, σε συνεργασία με τον Δήμο, καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές τους ανάγκες και μηδενίζουν τον λογαριασμό ρεύματος, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου του νησιού, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος GReco Islands.

Η πρωτοβουλία GReco Islands με το υπερσύγχρονο φωτοβολταΐκό πάρκο της Χάλκης, ισχύος 1MW, καλύπτει τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων στην πράξη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μηδενίσουν τους λογαριασμούς για το ρεύμα που καταναλώνουν, μέσω του «Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering).

Η Χάλκη ήταν το πρώτο νησί που άνοιξε τον δρόμο στα GReco islands, της εθνικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ολοκληρωμένη πράσινη μετάβαση των μικρών νησιών. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, προάγοντας συγχρόνως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της πράσινης οικονομίας και των τεχνολογιών αιχμής.

Ο δήμαρχος της Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης δήλωσε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" πως η Χάλκη μπήκε στην εποχή της αειφορίας και μετατράπηκε σε πρότυπο “πράσινης” οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακών καινοτομιών και πράσινης κινητικότητας. Συγκεκριμένα ανέφερε πως "το 80% των κατοίκων έχουν μπει σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα και έχουν μηδενίσει τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ το υπόλοιπο 20% το φοβήθηκε και δεν συμμετείχε. Το 50% του προγράμματος ανήκει στο δήμο Χάλκης ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζεται στις επιχειρήσεις και τις κατοικίες" δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

