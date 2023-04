Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Σε ισχύ από 1η Απριλίου η νέα αύξηση

Από σήμερα, 1η Απριλίου 2023, τίθεται σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος "παρασύρει" προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα.

Από σήμερα, 1η Απριλίου 2023, τίθεται σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος, με την τελευταία αύξηση κατά 9,4%, διαμορφώνεται στα 780 ευρώ. Αντίστοιχα, αυξάνεται και το κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο από 29,04 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε στα 29,62 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, στα 31,85 ευρώ τον Μάιο του 2022 και, τον Απρίλιο του 2023, αυξάνεται στα 34,84 ευρώ (συνολική αύξηση 5,8 ευρώ).

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία, στην παρούσα φάση, αφορά 585.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, συνεπάγεται αύξηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο, από σήμερα, 1η Απριλίου 2023, διαμορφώνεται στα 479 ευρώ τον μήνα από 438 ευρώ τον Μάιο του 2022, 407 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022 και 399 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019. Η σωρευτική αύξηση του επιδόματος ανεργίας από το 2019 είναι 80 ευρώ τον μήνα.

Ειδικότερα, από το 2019 έως και σήμερα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά κατά 20%, από 650 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε στα 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, στα 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και στα 780 ευρώ τον Απρίλιο του 2023 (συνολική αύξηση 130 ευρώ). Μάλιστα, αν συνυπολογιστούν τα δώρα και το επίδομα άδειας, ο κατώτατος μισθός σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώνεται στα 910 ευρώ ή 151,7 ευρώ τον μήνα περισσότερα σε σχέση με το 2019.

Σχετικά με τις καθαρές αποδοχές, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζει ότι ο καθαρός μισθός μετά από φόρους και εισφορές ανέρχεται σε 667 ευρώ τον μήνα (778 ευρώ με δώρα και επίδομα άδειας) από 548 ευρώ το 2019 (639 ευρώ με δώρα και επίδομα άδειας). Συνολικά, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, θα εισπράττουν τρεις επιπλέον καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση, καθώς οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται από 7.667 ευρώ το 2019 σε 9.336 ευρώ το 2023 (συν 1.669 ευρώ ή 21,8%).

Όσοι είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον μία τριετία στην εργασία τους, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, έχουν επιπλέον αποδοχές, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 30%, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας.Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», οι μέσες αμοιβές το 2022 αυξήθηκαν κατά 12,4% σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την αύξηση, που αποφασίστηκε, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών-μελών της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό, από τη 13η θέση προηγουμένως και, σε όρους αγοραστικής δύναμης, ανεβαίνει στη 13η θέση από τη 18η προηγουμένως.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η σημαντική και δίκαιη αύξηση του κατώτατου μισθού, από 1ης Απριλίου 2023, «στηρίζει το εισόδημα των εργαζομένων, ιδίως των χαμηλόμισθων, που έχουν πληγεί από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, χωρίς να υπερβαίνει τις αντοχές των επιχειρήσεων, οι οποίες επίσης επηρεάζονται από τη διεθνή οικονομική κρίση και την αύξηση του κόστους παραγωγής».

Όπως ανακοινώθηκε, «για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, ελήφθησαν υπ' όψιν η μείωση της ανεργίας από 17,5%, το καλοκαίρι του 2019, σε 10,8%, τον Ιανουάριο του 2023, η ανάπτυξη της οικονομίας, που αναμένεται να συνεχιστεί εφέτος, η άνοδος των εξαγωγών και ο υψηλός πληθωρισμός. Από την άλλη πλευρά, συνυπολογίστηκαν μεγέθη, όπως η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, αλλά και η αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων, έτσι ώστε η απόφαση να είναι πράγματι βιώσιμη».

Επιπλέον, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αναπροσαρμόζονται βοηθήματα και επιδόματα που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα, λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά..

Ενδεικτικά, τα επιδόματα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, διαμορφώνονται ως εξής:

Επίδομα-Ποσό

Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ).

Κατώτατος μισθός (780 ευρώ). Επίδομα γονικής άδειας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ).

Κατώτατος μισθός (780 ευρώ). Βοήθημα λήξης ανεργίας : 13 ημερήσια επιδόματα (249,08 ευρώ).

: 13 ημερήσια επιδόματα (249,08 ευρώ). Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ).

15 ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ). Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ).

15 ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ). Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα (383,2 ευρώ).

20 ημερήσια επιδόματα (383,2 ευρώ). Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.

Έως 3 μισθοί. Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατ. ημερομ/θίων (902,356 ευρώ).

Το 70% των 37 κατ. ημερομ/θίων (902,356 ευρώ). Εποχικό σμυριδεργάτων: Το 70% των 50 κατ. ημερομ/θίων (1.219,4 ευρώ).

Το 70% των 50 κατ. ημερομ/θίων (1.219,4 ευρώ). Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό : Το 70% των 25 κατ. ημερομ/θίων (609,7 ευρώ).

: Το 70% των 25 κατ. ημερομ/θίων (609,7 ευρώ). Άλλα εποχικά (δασεργατών–ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): Το 70% των 35 κατ. ημερομ/θίων (853,58 ευρώ).

(δασεργατών–ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): Το 70% των 35 κατ. ημερομ/θίων (853,58 ευρώ). Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας (479 ευρώ).

Μηνιαίο επίδομα ανεργίας (479 ευρώ). Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας (239,5 ευρώ).

50% επιδόματος ανεργίας (239,5 ευρώ). Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομισθίου (26,13 ευρώ).

75% κατ. ημερομισθίου (26,13 ευρώ). Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού (624 ευρώ).

(ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού (624 ευρώ). Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ).

Κατώτατος μισθός (780 ευρώ). Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο.

Κατώτατο ημερομίσθιο. Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού.

Επιδότηση 50%-90% του κατώτατου μισθού. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς (1.045,2 ευρώ)/10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς (348,4 ευρώ).

