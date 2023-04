Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη στη συμπρωτεύουσα με τη νέα υπόθεση φερόμενου βιασμού 12χρονου από 15χρονο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για υπόθεση βιασμού σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο επίσης ανήλικων εμπλεκόμενων ατόμων και συνέλαβαν το ένα εξ' αυτών με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, απογευματινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, δύο ανήλικοι ρομά 15ετών και 11ετών οδήγησαν τον παθόντα 12 ετών επίσης ρομά, στην οικία ενός εξ΄αυτών στο κέντρο της πόλης, όπου ο ένας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, παρουσία του δεύτερου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια εξανάγκαζαν το θύμα να παρακολουθεί βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του ανήλικου παθόντα, ενώ ενημερώθηκε σχετικά Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.

Επιπρόσθετα, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, μαζί με τον ανήλικο δράστη, εντοπίστηκαν και οι γονείς του που συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1 - Grand Prix Αυστραλίας: ο Φερστάπεν στην pole position

Τιφλίδα: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Πηδούσαν από τα μπαλκόνια οι ένοικοι (βίντεο)

Ανησυχία για το τιγράκι που αφέθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο