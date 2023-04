Κόσμος

Τραμπ: Ποιος είναι ο δικαστής που έχει να αντιμετωπίσει ο πρώην πρόεδρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το προφίλ του βετεράνου δικαστή Χουάν Μέρτσανπου θα κρίνει την τύχη του πρώην προέδρου. "Με μισεί", απαντά ο Τραμπ.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προσέλθει την Τρίτη, 4 Απριλίου, στην αίθουσα του δικαστή Χουάν Μέρτσαν για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του προσάπτονται, θα είναι μια πρωτιά για έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά γνώριμο έδαφος για τον βετεράνο δικαστή που υπηρετεί στο πλημμελιοδικείο του Μανχάταν.

Πέρυσι ο Μέρτσαν επέβλεψε τη δίκη της Trump Organization που έληξε με την καταδίκη της εταιρίας ακινήτων από σώμα ενόρκων για φοροδιαφυγή και την επιβολή προστίμων, ενώ ένα από τα επί μακρόν στελέχη της, ο Άλεν Βάισελμπεργκ, ομολόγησε την ενοχή του και στάλθηκε στη φυλακή.

Ο Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Μέρτσαν την Τρίτη έπειτα από έρευνα για χρήματα που καταβλήθηκαν στην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ. Σε βάρος του Τραμπ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, όμως οι ακριβείς κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί δεν έχουν γίνει δημόσια γνωστές.

Η Σούζαν Νέτσλες, μέλος της ομάδας των δικηγόρων του Τραμπ, δήλωσε στο Reuters πως ο πρώην πρόεδρος θα δηλώσει αθώος.

Ο Μέρτσαν επέβαλε στην Trump Organization να πληρώσει 1,6 εκατ. δολάρια μετά την καταδίκη της εταιρίας τον Δεκέμβριο. Ο δικαστής καταδίκασε επίσης τον Βάισελμπεργκ, που ήταν επί μακρόν στέλεχος επί Τραμπ αλλά ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη, σε φυλάκιση πέντε μηνών.

Χθες Παρασκευή ο Τραμπ, ο οποίος δεν είχε κατηγορηθεί στην υπόθεση της εταιρίας του, επιτέθηκε στον Μέρτσαν από την πλατφόρμα του, Truth Social.

"Ο Δικαστής 'που του ανατέθηκε' η Υπόθεσή μου στο Κυνήγι Μαγισσών, μια "Υπόθεση" ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ, ΜΕ ΜΙΣΕΙ", έγραψε ο Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε εκστρατεία για την επάνοδό του στην προεδρία το 2024. "Εκφόβισε τον Άλεν, κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει ένας δικαστής, και μεταχειρίστηκε τις εταιρίες μου, που δεν 'παρακάλεσαν', ΑΓΡΙΑ".

Ο Μέρτσαν δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια.

Η δίκη της Trump Organization δεν είναι η μοναδική πρόσφατη συνάντηση του Μέρτσαν με ανθρώπους στον στενό κύκλο του πρώην προέδρου. Ο Μέρτσαν προεδρεύει επίσης σε μια ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Στιβ Μπάνον, πρώην στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία και απάτη σε σχέση με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συγκέντρωνε χρήματα για την κατασκευή τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Ο Μέρτσαν είναι δικαστής στο πλημμελιοδικείο του Μανχάταν από το 2009, αφού υπηρέτησε προηγουμένως στο ειρηνοδικείο και στο οικογενειακό δικαστήριο στο Μπρονξ.

Ο δικαστής γεννήθηκε στην Κολομβία και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία έξι ετών όπου μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, σύμφωνα ειδησεογραφικές αναφορές. Ο Μέρτσαν αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χόφστρα και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον γραφείο του εισαγγελέα που προσάγει τώρα τον Τραμπ.

Ο Μέρτσαν ήταν πρόεδρος το 2022 στη λεγόμενη υπόθεση "Soccer Mom Madam" Άννα Κριστίνα, που κέρδισε πηχυαίους τίτλους στα νεοϋρκέζικα μέσα ενημέρωσης. Η Κριστίνα κατηγορήθηκε ότι διαχειριζόταν έναν πολυτελή οίκο ανοχής από το διαμέρισμά της στο Μανχάταν και εντέλει δήλωσε ένοχη.

Το 2011, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσαρλς Σούμερ της Νέας Υόρκης συνέστησε στον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να διορίσει τον Μέρτσαν ομοσπονδιακό δικαστή στο Μπρούκλιν, λέγοντας πως θα ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός δικαστής που έχει γεννηθεί στην Κολομβία, σύμφωνα με τη New York Law Journal. Ο Μέρτσαν δεν διορίστηκε στη θέση αυτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο

Πανιώνιος - “Τρομάρας”: Πέθανε ο Γιάννης Φραγκούλης