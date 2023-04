Αθλητικά

Κωπηλασία: Οκτώ μετάλλια με το... καλημέρα για την Ελλάδα

Άκρως ελληνικό χρώμα είχε η πρώτη μέρα της διεθνούς ρεγκάτας κωπηλασίας που διεξάγεται στο Πιεντιλούκο.

Στους 11 τελικούς που διεξήχθησαν τα ελληνικά κουπιά ανέβηκαν 8 φορές στο βάθρο, κατακτώντας 2 χρυσά, 5 ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο, με τα χρυσά να έρχονται από τα κορίτσια στα ελαφρά βάρη του σκιφ και στο διπλό.

Αναλυτικά:

ΧΡΥΣΑ

Διπλό ελ βαρών (γ): Μ.Κοντού - Ζ.Φίτσιου

Σκιφ ελ βαρών (γ): Ε.Αναστασιάδου

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

Σκιφ Ανδρών: Σ.Ντούσκος

Διπλό ελ βαρών (α): Π.Γκαϊδατζής - Α.Παπακωνσταντίνου

Σκιφ εφήβων: Παναγιώτης Μακρυγιάννης

Διπλό σκιφ (ε): Ν. Χωλόπουλος - Δ.Παπάζογλου

Δίκωπος άνευ (ε): Β.Κωστούλας - Δ.Κούτρας

ΧΑΛΚΙΝΑ

Σκιφ νεανίδων: Σοφία Δαλίδου

