Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος Α’: Τρεις θάνατοι παιδιών στην Ελλάδα το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είναι β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α. Τι προκαλεί στον οργανισμό. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τους θανάτους στην Ελλάδα.



Τρία παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο Α στην Ελλάδα μέσα στο 2023, όπως αναφέρει η επιδημιολογική έκθεση του ECDC, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΕΟΔΥ.

Αναλυτικά ο ΕΟΔΥ αναφέρει:

"Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν σε τρία κρούσματα λοίμωξης από αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (GAS) που κατέληξαν και που δηλώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:

Ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α (GAS) είναι ένα κοινό βακτήριο το οποίο ορισμένα άτομα φέρουν στο λαιμό και στο δέρμα τους χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης (φορεία). Το συγκεκριμένο παθογόνο μπορεί να προκαλέσει σε κάποιες περιπτώσεις λοίμωξη, ήπια ή και πιο σοβαρή. Σε σπάνιες περιπτώσεις όταν εισέλθει σε μέρη του σώματος που κανονικά είναι στείρα βακτηρίων, προκαλεί σοβαρή διεισδυτική λοίμωξη (iGAS) που οδηγήσει σε εισαγωγή στο νοσοκομείο ή ακόμη και σε θάνατο σπανιότερα.

Τα μεμονωμένα κρούσματα της λοίμωξης δεν επιτηρούνται, καθώς δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα πρόληψης ή παρεμβάσεις δημόσιας υγείας σε περίπτωση κρουσμάτων. Η λοίμωξη αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας.

Στην χώρα μας οι παιδίατροι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στο να θέτουν κλινικά την υποψία της διάγνωσης στρεπτοκοκκικής λοίμωξης, υπάρχει ευρέως διαθέσιμη εργαστηριακή δυνατότητα διάγνωσης στην κοινότητα με ταχείες δοκιμασίες (strep test) χαμηλού κόστους και τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν συχνά αντίστοιχες λοιμώξεις.

Η?δήλωση στο ECDC σοβαρών κρουσμάτων της λοίμωξης σε παιδιά που οδήγησαν στον θάνατο ζητήθηκε φέτος πρώτη φορά λόγω του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Ευρώπης. Επί του παρόντος, διερευνάται αν η εμφάνιση των κρουσμάτων που καταγράφονται είναι στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας του παθογόνου και της αυξημένης εργαστηριακής διερεύνησης μετά την πανδημία, καθώς στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν καταγραφές των σοβαρών κρουσμάτων λοίμωξης από β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (GAS) τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ΕΟΔΥ μετά τη σχετική ενημέρωση του ECDC ενημέρωσε τα νοσοκομεία της χώρας, καθώς και τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας σχετικά με τη διαθέσιμη έως τώρα πληροφορία.

Η δημοσιοποίηση μεμονωμένων κρουσμάτων που καταλήγουν κατόπιν νόσησης με λοιμώδες νόσημα δεν αποτελεί πρακτική δημόσιας υγείας εκτός και αν στοχεύει σε ενημέρωση και συγκεκριμένη σύσταση προς τον πληθυσμό. Επιπλέον, με την αναφορά μεμονωμένων περιστατικών ελλοχεύει ο κίνδυνος δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων των οικογενειών.

Ως εκ τούτου, με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο μέτρο δημόσιας υγείας ή συγκεκριμένες συστάσεις προς το παρόν για το κοινό πέρα από τη βασική σύσταση τήρησης των κανόνων υγιεινής και επικοινωνίας με τον παιδίατρο που ισχύει για όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, η ανακοίνωση μεμονωμένων σοβαρών λοιμώξεων δεν κρίνεται σκόπιμη.

Εντούτοις, επιβεβαιώνουμε ότι έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι στη χώρα που αφορούσαν σε δύο παιδιά 6 ετών και ένα παιδί 19 μηνών χωρίς να υπάρχει επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ τους. Οι θάνατοι καταγράφηκαν στις 10/02/2023, 24/02/2023 και 23/3/2023, αντίστοιχα.

Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ECDC, και σε περίπτωση έκδοσης οδηγιών ή συστάσεων προς τις αρχές δημόσιας υγείας θα ενημερώσει άμεσα το κοινό και την ιατρική κοινότητα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η συστηματική δήλωση στο ΕCDC για όσο διάστημα διαρκέσει η ενισχυμένη επιτήρηση σοβαρών λοιμώξεων από iGAS σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα για την Ελλάδα, καθώς και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δημοσιεύονται εβδομαδιαίως από το ECDC και είναι δημόσια διαθέσιμα."

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο

Κως: ηλικιωμένος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικες