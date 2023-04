Πολιτισμός

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον ΑΝΤ1 για τα νέα του καθήκοντα ως υφυπουργός Πολιτισμού Κύπρου (βίντεο)

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη ως υφυπουργός Πολιτισμού στην Ελλάδα και τα εγκαίνια έκθεσης στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.



Ο αγαπημένος ερμηνευτής και δημιουργός, Μιχάλης Χατζηγιάννης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη για τα νέα του καθήκοντα ως ο υφυπουργός Πολιτισμού στην Κύπρο.

Αρχικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εξέφρασε την θλίψη του και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που βύθισε στο πένθος Ελλάδα και Κύπρο.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στα νέα του καθήκοντα ως υφυπουργός Πολιτισμού Κύπρου. Όπως είπε πρόκειται για ένα νεοσύστατο υπουργείο το οποίο έχει αυτονομηθεί τους τελευταίους 8 μήνες, καθώς ήταν κάτω από την μεγάλη «ομπρέλα» του υπουργείου Παιδείας. Ανέφερε ότι στελεχώνεται σιγά σιγά και οι αρμοδιότητες του είναι πολύ μεγάλες. Ωστόσο, τόνισε ότι τα προβλήματα στελέχωσης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δράσεις του υπουργείου θα υπερπηδηθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην επίσκεψη του στην Ελλάδα την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα έχει επαφές με τους ανθρώπους του Πολιτισμού και του Πνεύματος. Αρχικά θα βρεθεί στην Πρεσβεία, μετά στο Σπίτι της Κύπρου και το απόγευμα της ίδιας ημέρα θα γίνουν στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Αμμόχωστος – Πειραιάς: Διαδρομές Επί Σκοπού».

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και θα διαρκέσει μέχρι την 21η Μαΐου και ανοίγει τις πύλες της με αφορμή την αδελφοποίηση του Δήμου Πειραιά και Αμμοχώστου.

Όπως είπε για πρώτη φορά το κοινό θα μπορεί να δει από κοντά 25 έργα της δημοτικής πινακοθήκης Αμμοχώστου που για 45 χρόνια οι Κύπριοι τα θεωρούσαν χαμένα.

