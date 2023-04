Αθλητικά

Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης: Αυτογκόλ... ελπίδας για τους Νικαιώτες

Με αυτογκόλ ο Ιωνικός λύγισε τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος άφησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας τον Λεβαδειακό.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ο Ιωνικός επιβλήθηκε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στη Νεάπολη, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασε στο πολύτιμο «τρίποντο» χάρη σε αυτογκόλ του Νταβίντ Καρμόνα στο 10ο λεπτό, ξεκόλλησε από την τελευταία θέση αφήνοντας εκεί τον Λεβαδειακό κι ελπίζει πλέον βάσιμα σε παραμονή.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι στο παιχνίδι. Μόλις στο 4ο λεπτό, από κόρνερ του Εμάνουελ Σάκιτς, ο Βασίλης Μάντζης πήρε την κεφαλιά αλλά ο Χρήστος Τασουλής απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος. Στο 8’, το δυνατό σουτ του Ζινεντίν Μάσας πέρασε εκτός εστίας, αλλά στο επόμενο λεπτό ήρθε το 1-0, έστω και με... ξένη βοήθεια. Ο Σεμπά τροφοδότησε τον Γιώργο Μύγα, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Καρμόνα, στην προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αντώνη Τσιφτσή για το 1-0.

Μέχρι και τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Ιωνικός ήταν αυτός που ήλεγχε το ρυθμό, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει άλλη αξιόλογη φάση, πλην ενός σουτ του Μάντζη που εξουδετέρωσε ο Τσιφτσής στο 29’. Κάπως έτσι κυλούσαν τα λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Γρηγορίου είχαν τον έλεγχο του αγώνα, μην επιτρέποντας τους Αρκάδες να απειλήσουν την εστία του Λευτέρη Χουτεσιώτη.

Μάλιστα, ο Σεμπά στο 75’ ξεπέρασε και την αντίσταση του Τσιφτσή, αλλά από πολύ πλάγια θέση δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Ο Ακης Μάντζιος έκανε άκρως επιθετική την ομάδα του, ωστόσο πλην μιας κεφαλιάς του Χερόνιμο Μπαράλες στο 79’, που μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης, κι άλλης μιας άστοχης από τον Ματίας Ιγκλέσιας στο 90’, άλλη ευκαιρία δε δημιούργησε.

Έτσι, ο Ιωνικός έφτασε τους 21 βαθμούς, αφήνοντας τον ουραγό Λεβαδειακό στους 19, ενώ είναι στο -2 από ΠΑΣ Γιάννινα και Λαμία. Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στους 28, χωρίς να διατρέχει, φαινομενικά, κάποιον κίνδυνο.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Φαντιγκά, Βαλεριάνος, Μύγας – Μπαράλες, Σανταφέ, Ατιένθα, Ιγκλέσιας.

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Μασάς (86’ Γούλερι), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό (90’+1’ Μπουένα), Σάκιτς, Φαντιγκά (78’ Σόουζα), Κάνιας, Σεμπά, Μάντζης (90’+1’ Ελευθεριάδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Τσιφτσής, Ατιένθα, Κάστανο (67’ Τζουκάνοβιτς), Καρμόνα, Τασουλής, Αλάγκμπε (73’ Ιγκλέσιας), Σανταφέ (68’ Τιλίκα), Ριέρα (53’ Μπαρτόλο), Σίτο (73’ Ντεμιντένκο), Μπερτόγλιο, Μπαράλες.

