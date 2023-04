Πολιτική

Μητσοτάκης: Η υπόσχεση που αθέτησα και είμαι περήφανος γι’ αυτό

Τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανασκόπηση του.

Την καθιερωμένη πλέον κυριακάτικη ανασκόπηση έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο, την πρώτη όπως επισημαίνει μετά την οριστικοποίηση της ημερομηνίας των εκλογών.

Σε αυτήν επικεντρώνει στην υλοποίηση της δέσμευσης «για προσιτή και ποιοτική στέγη για τους νέους», σε θέματα Παιδείας, σε εργασιακά θέματα, αλλά και θέματα υγείας, στον εντοπισμό και την εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου στη χώρα μας, στον φράχτη στον Έβρο και στην αύξηση του κατώτατου μισθού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

Καλημέρα σας! Αυτή είναι η πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών στις 21/5. Το ότι πλησιάζουν σιγά σιγά οι εκλογές όμως δεν σημαίνει πως σταμάτησε το έργο μας, και αυτή την εβδομάδα έχω πολλά να σας πω!

Και θα ξεκινήσω από τη δέσμευσή μας για προσιτή και ποιοτική στέγη για τους νέους. Από αύριο Δευτέρα λοιπόν, νέοι και νέα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις τράπεζες για άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο ώστε να αγοράσουν τη δική τους κατοικία. Χάρη στην επιδότηση του κράτους το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου θα είναι χαμηλότερο από το ενοίκιο που θα πλήρωναν. Το δάνειο για τρίτεκνους και πολύτεκνους (αλλά και όσους γίνουν τρίτεκνοι και μετά πολύτεκνοι κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου τους) θα είναι εντελώς άτοκο. Ενώ για τους υπόλοιπους δικαιούχους θα είναι μόλις στο ? του εμπορικού επιτοκίου.

Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σκέλους του προγράμματος «Σπίτι μου» θα είναι περίπου 10.000. Το πρόγραμμα συνολικά έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια και μπορεί μέχρι και να διπλασιαστεί εάν εξαντληθεί το αρχικό ποσό. Επόμενα βήματα: το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη στέγαση ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο για 3 χρόνια (ήδη έχει υπογραφεί η πρώτη σύμβαση με τον Δήμο Γαλατσίου), η κοινωνική αντιπαροχή αλλά και τα προγράμματα ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών.

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα, για πολλά χρόνια, ήταν μία χώρα αφιλόξενη για τους νέους της, και δεν τους έδινε τις ευκαιρίες που έπρεπε. Η λύση αυτού του προβλήματος είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους για την επόμενη τετραετία εάν μας εμπιστευτούν και πάλι οι πολίτες. Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών, ειδικά των νέων, πολύ πιο εύκολη και δημιουργική, ώστε να αισθανθούν ξανά ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους.

Και επειδή το πρώτο βήμα προς μία δημιουργική, μία καλύτερη ζωή είναι η μόρφωση, θέλω να σας πω μία είδηση που με γέμισε αισιοδοξία. Οι αιτήσεις για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία φέτος ήταν περισσότερες από 20.000, αυξημένες από πέρσι κατά περίπου 2.200! Έχουμε επενδύσει στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, διπλασιάζοντάς τα σε 3 χρόνια από 62 σε 120 (ήταν από τις βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις) και η ανταπόκριση των πολιτών είναι η καλύτερη απόδειξη πως ο θεσμός αυτός έχει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή. Οι αριθμοί αυτοί μαρτυρούν το μεγάλο ενδιαφέρον των οικογενειών να αποκτήσουν τα παιδιά τους ισχυρά εκπαιδευτικά εφόδια.

Θα μείνω στην Παιδεία αλλά θα ανέβουμε τώρα βαθμίδα για να μιλήσουμε για την αρχή του προγράμματος «Βιομηχανικά Διδακτορικά». Είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να δημιουργήσει δεσμούς ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό χώρο, κάτι που θα έχει πολλά οφέλη για όλους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: μια εταιρεία που κατασκευάζει ανεμογεννήτριες και αναζητά έναν νέο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της, μπορεί να συνεργαστεί με ένα ΑΕΙ και έναν υποψήφιο διδάκτορα για να πραγματοποιήσει έρευνα πάνω στο αντικείμενο που την ενδιαφέρει. Πρόκειται για μία καινοτομία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και συμβάλλει στο να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα πτυχία των παιδιών μας και να γίνουν τα δημόσια πανεπιστήμιά μας πιο εξωστρεφή και ανοιχτά στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά.

Ομολογώ όμως ότι δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ανέφερα γιατί θέλω να δείξω πώς το παράδειγμα της Χάλκης δείχνει και στους πιο δύσπιστους τα οφέλη από τη χρήση των ΑΠΕ. Στην Χάλκη λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάτοικοι ενός δήμου παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και μηδενίζουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Το 34% των ετήσιων τιμολογίων της ΔΕΗ εκδόθηκαν μηδενικά, το 40% κάτω από €100 και το 26%, (στην πλειονότητά τους λογαριασμοί επιχειρήσεων) έως €800.

Πώς έγινε αυτό; Από τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύως 1MW που δημιουργήθηκε στο πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων στο πλαίσιο του προγράμματος GR-Eco Islands. Φορέας διαχείρισης του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον» με μέλη τους κατοίκους του νησιού και με τη συμμετοχή του Δήμου Χάλκης με το 50% στο συνεταιριστικό κεφάλαιο. Στόχος της εθνικής πρωτοβουλίας GR-Eco Islands είναι τα ελληνικά νησιά να γίνουν πρωτοπόρα στην παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον αέρα που διαθέτουν άφθονο και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, με προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και ενδυνάμωση της πράσινης οικονομίας και των τεχνολογιών αιχμής.

Αλλάζω θέμα για να σας πω για ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα για όλη την κοινωνία – αυτό της προστασίας των εργαζομένων και τους ελέγχους στις επιχειρήσεις για την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας. Εδώ και λίγες μέρες, οι επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» έχουν πλέον πρόσβαση σε 500 τάμπλετ διασυνδεδεμένα με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας και με το αναβαθμισμένο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Ο νέος αυτός τρόπος ελέγχων συνδυάζεται επίσης με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ώστε να εντοπίζονται ταχύτερα, πιο αξιόπιστα και αμερόληπτα οι περιοχές και οι κλάδοι με την μεγαλύτερη παραβατικότητα για να ληφθούν μέτρα.

Συνεπείς με τη δέσμευσή μας προς τον καλλιτεχνικό κόσμο, παραδόθηκε την Παρασκευή η εισήγηση των τριών ομάδων Εργασίας που συγκροτήσαμε -μία για το θέατρο και τη δραματική τέχνη, μία για τον χορό και μία για τη μουσική- με σκοπό την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία δημόσιας πανεπιστημιακού επιπέδου σχολής στις παραστατικές τέχνες και τη διαμόρφωση εθνικού πλαισίου Ωδειακής Εκπαίδευσης.

Στις διυπουργικές ομάδες, θυμίζω, συμμετείχαν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και υπήρξε εκτενής διαβούλευση με τα αντιπροσωπευτικά κλαδικά και σπουδαστικά σωματεία. Μια χώρα όπως η δική μας με την σπουδαία και μακραίωνη ιστορία στο θέατρο, τον χορό και τη μουσική, δεν είναι δυνατόν να μην έχει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στις παραστατικές τέχνες.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης και η ψήφιση πριν λίγες μέρες πλαισίου προστασίας στις έως τώρα αδήλωτες και απλήρωτες πρόβες των καλλιτεχνών. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι ο χρόνος πρόβας είναι χρόνος εργασίας, δηλαδή αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των εργαζόμενων του κλάδου, αφού η αδήλωτη και ανασφάλιστη πρόβα ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα που καμία κυβέρνηση έως σήμερα δεν είχε ρυθμίσει. Τέλος, λοιπόν, σε άλλη μια εκκρεμότητα από το παρελθόν από μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη πως τελικά δεν «μισεί» τον πολιτισμό όπως ακούμε από μερικούς.

Στην προστασία των κοριτσιών και γυναικών από μια άλλη σκοπιά στοχεύει το πρόγραμμα panic button (κουμπί πανικού). Σας έχω ξαναμιλήσει γι’ αυτό, τώρα θέλω να σας πω οτι διατέθηκε πλέον αυτή η εφαρμογή σε γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας και βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο. Οι γυναίκες που το έλαβαν έχουν τώρα τη δυνατότητα, πατώντας παρατεταμένα το σχετικό -κρυφό- κουμπί στο κινητό τους τηλέφωνο, να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία για να παρεμβαίνει οπουδήποτε βρίσκονται. Ευελπιστώ να συμβάλει θετικά και ουσιαστικά στην έγκαιρη αποτροπή περιστατικών βίας. Και μια γυναίκα να σωθεί είναι τεράστιο όφελος.

Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» δημιουργούμε 106 νέες Δομές Ψυχικής Υγείας. Δυο εξ αυτών που αφορούν την υποστήριξη ασθενών με άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους εγκαινιάστηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν από μερικές μέρες, ένα στο Νέο Ηράκλειο και ένα στην Άρτα. Είναι Κέντρα Ημέρας που προσφέρουν υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης ατόμων που έχουν προβλήματα μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών. Στο Νέο Ηράκλειο δημιουργήθηκε μάλιστα και Κινητή Μονάδα παροχής φροντίδας. Και στις δυο περιπτώσεις σημαντική ήταν η βοήθεια από την Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών και την πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια.

Ειδικοί επιστήμονες ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους φροντιστές και το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών που, δυστυχώς, ο αριθμός τους αυξάνεται και στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι νοσούν από άνοια 160.000 άτομα και άλλα 280.000 άτομα έχουν ήπια νοητική διαταραχή που αποτελεί τον προθάλαμο της άνοιας. Αν υπολογίσουμε ότι για κάθε ασθενή επηρεάζεται η ζωή δύο έως τριών μελών της οικογένειας ως φροντιστές τους, η πάθηση αυτή αφορά άμεσα και έμμεσα περίπου 1 εκατ. Έλληνες.

Στις προτεραιότητες μας ήταν και θα είναι η ασφάλεια της χώρας. Ήταν μεγάλη επιτυχία της ΕΥΠ σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίσει εγκαίρως το τρομοκρατικό δίκτυο που προετοίμαζε επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο – συναγωγή της Αθήνας. Ασφάλεια όμως σημαίνει και θωράκιση των συνόρων. Αυτήν την πολιτική αποτυπώνει ο φράχτης του Έβρου κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου που αποτελεί και ανατολικό ευρωπαϊκό σύνορο.

Ο φράχτης με τη σύμβαση που υπεγράφη την Παρασκευή, θα επεκταθεί κατά 35 χιλιόμετρα φθάνοντας συνολικά τα 140 χιλιόμετρα. Με αυτόνομα συστήματα επιτήρησης και με νέα φυλάκια και του Στρατού και της Αστυνομίας. Και με ακόμα περισσότερους συνοριοφύλακες, οι οποίοι θα αυξηθούν κατά 250, η πλειονότητα των οποίων θα είναι από την περιοχή του Έβρου.

Ένας από τους λόγους που καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να αποτρέψουμε σε παραπάνω από 250.000 παράνομους μετανάστες να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος ήταν ο φράχτης -όλοι θυμόμαστε τις σκηνές στη μεθόριο το 2020. Αυτό το ακριβό αλλά απαραίτητο έργο, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητάει να μην το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε, αλλά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αφήνω στην κρίση σας το πώς κάποιοι μετατρέπουν μια εθνική ανάγκη σε εθνική εξαίρεση.

Κλείνω με τον κατώτατο μισθό - δεν θα επεκταθώ πολύ αφού υποθέτω έχετε ήδη μάθει για την αύξηση. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι έχει τονιστεί αρκετά ότι, ενώ είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα τον αυξήσουμε με ρυθμό διπλάσιο της ανάπτυξης, τελικά τον αυξήσαμε με τριπλάσιο ρυθμό. Είναι μια από τις ελάχιστες φορές που είμαι περήφανος που αθετήσαμε την υπόσχεσή μας.

Και εδώ φτάνω στο τέλος της σημερινής ανασκόπησης μίας γεμάτης εβδομάδας που έφερε μικρά αλλά και μεγάλα βήματα προς το καλύτερο. Και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!





