Πολιτική

Κατώτατος μισθός: Νέο Tik Tok Μητσοτάκη για την αύξηση (βίντεο)

Δεν είναι πρωταπριλιάτικο, σε τέσσερα χρόνια αυξήθηκε κατά 20%, λέει ο πρωθυπουργός. Η δέσμευσή του για την επόμενη τετραετία.

Ένα νέο βίντεο ανέβασε στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η Απριλίου.

Συγκεκριμένα στο απόσπασμα που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό ο πρωθυπουργός εύχεται καλό μήνα και λέει χαρακτηριστικά πως «δεν είναι πρωταπριλιάτικο». Όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης «από 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και φτάνει τα 780 ευρώ. Πόσο τον παραλάβαμε; 650 ευρώ το 2019. Αυτό σημαίνει πως σε τέσσερα χρόνια αυξήθηκε κατά 20%».

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός καλεί όσους αμφισβητούν την συγκεκριμένη αύξηση, να πάρουν ένα κομπιουτεράκι. «Και επειδή άκουσα μερικούς να το αμφισβητούν, ας πάρουν το κινητό τους να κάνουν μία απλή πράξη. 650 επί 1,2 μας κάνει 780. Η αύξηση αυτή ήταν επιβεβλημένη, δεν μας λύνει όμως από μόνη της το πρόβλημα». Όπως λέει, «ξέρω πολύ καλά πως οι μισθοί στην χώρα μας είναι χαμηλοί και αυτό πρέπει να αλλάξει».

Δείτε βίντεο: