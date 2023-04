Πολιτισμός

Πέθανε ο Ριουίτσι Σακαμότο

Έφυγε από την ζωή ο διάσημος Ιάπωνας μουσικός και συνθέτης.

Ο Ιάπωνας συνθέτης Ριουίτσι Σακαμότο, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής ο οποίος είχε συνθέσει μουσική για πολλές ταινίες, πέθανε στις 28 Μαρτίου σε ηλικία 71 ετών από καρκίνο που είχε διαγνωστεί το 2020, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα του στον επίσημο ιστότοπό του.

«Έζησε με τη μουσική μέχρι το τέλος», προσέθεσε σε μια ανακοίνωση, όπου εξηγεί πως ο καλλιτέχνης είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο γεννημένος στο Τόκιο καλλιτέχνης, που είχε απασχοληθεί και ως ηθοποιός πρωταγωνιστώντας στην πολεμική ταινία του 1983 «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς», είχε βραβευτεί με Όσκαρ και Γκράμι για τη μουσική επένδυση της ταινίας «Ο τελευταίος αυτοκράτορας» του 1987.

Σπούδασε σύνθεση στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Τόκιο, συνέχισε στο ίδιο μεταπτυχιακό και άρχισε να εργάζεται ως μουσικός. Σχημάτισε την YMO με τους Haruomi Hosono και Yukihiro Takahashi το 1978. Η καινοτόμος μουσική που χρησιμοποιεί πλήρως τα συνθεσάιζερ ονομάζεται techno pop και έχει δημιουργήσει αίσθηση στην Ιαπωνία και έχει σημειώσει επιτυχία, όπως εμφανίσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

