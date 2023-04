Κοινωνία

Πειραιάς: Αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Πειραιά για κλοπή καταλύτη.

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν, το βράδυ της Κυριακής, στον Πειραιά, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τρία άτομα, ύποπτους για κλοπή καταλυτών.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν μετά από κλοπή καταλύτη από σταθμευμένο όχημα από τρεις δράστες.

Όταν όμως τους εντόπισαν άρχισε μια απίστευτη καταδίωξη, με τους δράστες να αναπτύσσουν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσουν ένα εν κινήσει όχημα και να εκτραπούν της πορείας τους.

Στο συγκεκριμένο σκηνικό ενεπλάκη και ένα περιπολικό της ομάδας ΔΙΑΣ, το οποίο εκτελούσε καθήκοντα φύλαξης των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα το συγκεκριμένο όχημα για να αποφυγεί την εμπλοκή του στη σύγκρουση προσέκρουσε σε κολωνάκια με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των δυο επιβατών.

Τελικά, ο ένας από τους τρεις δράστες συνελήφθη από τις Αρχές ενώ αναζητούνται οι άλλοι δυο που κατάφεραν και διέφυγαν.

