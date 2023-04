Πολιτική

Μηταράκης: Ο φράχτης στον Έβρο θα ολοκληρωθεί - Ήδη συζητείται η επέκταση του

Τι είπε για το ταξίδι του στην Τουρκία μαζί με τον υπουργό Άμυνας και τις μεταναστευτικές ροές.



Το μήνυμα πως ο φράχτης στον Έβρο θα επεκταθεί στο σύνολο των 200 χλμ των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.



Συγκεκριμένα μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ ο κ. Μηταράκης τόνισε πως «η απόφαση του ΚΥΣΕΑ είναι να καλύψουμε όλα τα 200 περίπου χιλιόμετρα που είναι η ελληνοτουρκική μεθόριος. Υπήρχε ένας φράχτης δωδεκάμισι χιλιόμετρα από το 2011. Σε αυτόν τον φράχτη προστέθηκαν άλλα 25 χιλιόμετρα το 2020. Προχθές, παρουσία του κ. Θεοδωρικάκου και του Πρωθυπουργού, υπογράφησαν άλλα 35 χιλιόμετρα».



Μιλώντας σχετικά, ξεκαθάρισε πως ήδη συζητείται η επέκταση για ακόμη 80 χλμ. Και συμπλήρωσε πως έχουν εξασφαλιστεί ακόμη 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων για τα συνοδά έργα που απαιτούνται για να γίνει κι αυτή η τρίτη επέκταση.



Όπως εξήγησε: «Στα Ευρωπαϊκά Ταμεία τα οποία εγκρίθηκαν το 2022 και διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης για την επόμενη επταετία, υπάρχουν 100 εκ. ευρώ εγκεκριμένα για 80 χλμ επιπλέον έργων επιτήρησης των συνόρων». Αναφερόμενος δε στην διαφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε, αυτή αφορά στο τι ακριβώς είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι επιλέξιμα τα συνοδά έργα, δηλαδή τα φυλάκια, τα συστήματα επιτήρησης. Αυτά είναι απολύτως εξασφαλισμένα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι επιλέξιμος και ο ίδιος ο φράχτης. Η ουσία είναι ότι στην περίπτωση που δεν εγκριθεί αυτό που εμείς ζητάμε υπάρχουν τα 100 εκ. Είναι απαραίτητα έτσι κι αλλιώς για την επέκταση του φράχτη, και γι’ αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε και την τρίτη επέκταση».



Στην συνέχεια ο κ. Μηταράκης μίλησε για το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Τουρκία το οποίο θα γίνει την Τρίτη και μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα μεταβούν στην γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό όπου και θα συναντήσει τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Όπως είπε, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν πολύ καλύτερες πολιτικές συνθήκες με την Τουρκία.



Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών ροών ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως «το καλοκαίρι πάντα τα κυκλώματα λαθροδιακινητών προσπαθούν να αυξήσουν τις ροές, γιατί είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η απόλυτη επιφυλακή του Λιμενικού Σώματος, τις Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι του 2023».



Τέλος αναφερόμενος στην ευρύτερη εικόνα του μεταναστευτικού στην χώρα μας ο κ. Μηταράκης τόνισε πως τα τελευταία τρία χρόνια έχουν μειωθεί οι ροές κατά 80% και πως ο αριθμός των διαμενόντων στην χώρα μας έχει μειωθεί λόγω των απελάσεων οι οποίες γίνονται.



«Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το 2022 απέτρεψε 260.000 άτομα από τον να μπουν στον Έβρο. Το γεγονός πως πέρασε ο 1 στους 100 και περνάνε αυτή τη στιγμή 80% λιγότεροι από ότι πέρασαν το 2019 και 99% λιγότεροι από ότι πέρασαν το 2015, δείχνει ότι η χώρα μας πλέον δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα. Να το πω απλά; Στα νησιά μας έχουμε 4.000 διαμένοντες από 45.000, σε όλη τη χώρα. Στις δομές έχουμε 13.000 αντί 92.000 που είχαμε το 2019. Έχουμε 33 δομές αντί 121 που υπήρχαν».