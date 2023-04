Πολιτική

Μηταράκης για φράχτη στον Έβρο: η ΕΕ χρηματοδοτεί επιπλέον 80 χιλιόμετρα

Τι είπε ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για την χρηματοδότηση της επέκτασης του φράχτη και την πολιτική κόντρα στην Ελλάδα, τις ροές παράτυπων μεταναστών και τις εκλογές.

Στην Τουρκία θα μεταβεί την Τρίτη ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Θα συναντηθούν με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ και τον Υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, αντίστοιχα. Μάλιστα ο κ. Μηταράκης θα μεταβεί με τον κ. Σοϊλού στις σεισμόπληκτες περιοχές της γείτονος.

Ο Νότης Μηταράκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, σχετικά με την συζήτηση περί της χρηματοδότησης του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια, με αφορμή την τροπολογία που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχολίασε πως «θα υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τουλάχιστον για τα συνοδά έργα και για τα έργα επιτήρησης, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στα νέα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαπραγματεύτηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υπάρχει πρόβλεψη 100 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον 80 χιλιόμετρα στον φράχτη, πέρα από αυτά που κάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που υπέγραψε τα 35 χιλιόμετρα, συνολικά λοιπόν θα επεκτείνουμε τον φράχτη στον Έβρο».

Αναφορικά με την πολιτική αντιπαράθεση για τον φράχτη στον Έβρο, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως «απέναντί μας έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές οι οποίοι συστηματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, -και κατέθεσε την τροπολογία ο κ. Παπαδημούλης μαζί με τους Σοσιαλιστές να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος τον φράχτη του Έβρου και όχι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, παρ’ ότι είναι κοινά ευρωπαϊκά σύνορα, είναι μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αυτό-, αλλά και παράλληλα συστηματικά μας έχουν κατηγορήσει για δήθεν επαναπροωθήσεις εναντίον του Λιμενικού, εναντίον αυτών που δίνουν την μάχη για να προστατεύσουν τα σύνορα και την πατρίδα».

Σημείωσε ότι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί πλέον είναι ότι στην δομή Φυλακίου στον Έβρο βρίσκονται πλέον περί τα 90 άτομα όταν επί ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνούσαν τα 1.500 με 2.000.

Για μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας, Υπουργός σημείωσε υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν φύγει από την Ελλάδα πολλοί περισσότεροι παράτυποι μετανάστες απ’ όσους έχουν αφιχθεί, ενώ σχολιάζοντας δημοσιεύματα για συλλήψεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλοδαπών οι οποίοι εμπλέκονται σε τρομοκρατικά δίκτυα, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως «γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν στα νησιά τα κλειστά ελεγχόμενα κέντρα στα οποία γίνεται ο έλεγχος στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και στις βάσεις άλλων χωρών και της Frontex για να έχουμε εικόνα ποιοι έχουν μπει στην χώρα μας».

Για τα διλήμματα των εκλογών ο Νότης Μηταράκης ξεκαθάρισε ότι το Μεταναστευτικό «θα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι νησιώτες θα ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία».

