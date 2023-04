Κοινωνία

Κολωνός: Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η 12χρονη θύμα μαστροπείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι όπου διαμένει η 12χρονη. Τι καταγγέλλουν οι δικηγόροι της οικογένειας.



Επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα φέρεται να δέχθηκε το 12χρονο κορίτσι που έπεσε θύμα μαστροπείας και βιασμού στον Κολωνό.

Η ανήλικη, σύμφωνα με την καταγγελία, βρισκόταν μόνη της στο σπίτι της θείας της, όπου διαμένει, όταν ο άγνωστος δράστης επιχείρησε να εισέλθει στο χώρο.

Ο άνδρας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και την απείλησε, ενώ όταν η 12χρονη τον απώθησε, εκείνος την τραυμάτισε με το μαχαίρι στο χέρι της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας

«Επίθεση στο σπίτι που διαμένει δέχθηκε σήμερα το 12χρονο κορίτσι που εξέδιδε ο Η. Μ και βίασαν περισσότεροι κατηγορούμενοι.

Άγνωστος άνδρας, με καλυμένα χαρακτηριστικά και καλυμένα τα παπούτσια του με ποδονάρια, προσπάθησε να μπει από την πόρτα, η μικρή την έσπρωξε και πρόλαβε να επιτεθεί στο κορίτσι με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την στο χέρι! Το κορίτσι φώναξε δυνατά και αμύνθηκε, με αποτέλεσμα ο άγνωστος να σπεύσει να φύγει. Δύο ημέρες πριν, καθώς ο μικρός της αδελφός βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού, άγνωστος, σταμάτησε μπροστά του και βάζοντας το δάχτυλο μπροστά στο στόμα του, έκανε το σήμα «μη μιλάς» κι εξαφανίστηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά απειλούνται, εφόσον προ ημερών άγνωστος πέταξε πέτρα και έσπασε το παράθυρο του δωματίου των παιδιών. Ο κίνδυνος είναι προφανής, όπως και η απειλή για να μην μιλήσουν. Έξι μήνες μετά την αποκάλυψη των βασανιστηρίων της 12χρονης, η Πολιτεία την έχει αφήσει απολύτως απροστάτευτη, στο έλεος των κυκλωμάτων που την εκμεταλλεύονταν.

Καλούμε τις Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των παιδιών και καθιστούμε υπεύθυνους όλους τους θεσμικά και πολιτικά αρμόδιους για οτιδήποτε συμβεί στα παιδιά!

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΕΓΑΚΗ»

Επίσης, στο περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι εναντίον της 12χρονης αναφέρθηκε η μητέρα της ανήλικης, με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Απόστολου Λύτρα. «Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει σε βάρος της κόρης μου» τονίζει μεταξύ άλλων, η μητέρα της 12χρονης.

Αναλυτικά:



«Σήμερα, 3-4-2023, η κόρη μου (η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στον Κολωνό από τον Η. Μ. και άλλους δράστες) δέχθηκε επίθεση στο σπίτι όπου διαμένει με τη θεία της και τον αδελφό της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος, αφού παραβίασε την πόρτα, εισήλθε εντός της οικίας, της πρόταξε μαχαίρι, την τραυμάτισε στο χέρι της και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει σε βάρος της κόρης μου, αλλά ακόμη και πριν από δύο εβδομάδες, άγνωστα άτομα πέταξαν πέτρες στο παράθυρο του δωματίου της, με αποτέλεσμα να σπάσει ολόκληρη η τζαμαρία. Επίσης, το Σάββατο, 1-4-2023, άγνωστος άνδρας πλησίασε και τον δεκάχρονο γιό μου και αδελφό της μόλις βγήκε από την οικία που διαμένουν και του έκανε απειλητική χειρονομία, δείχνοντάς του να μην μιλήσει, μήνυμα το οποίο, προφανώς, προοριζόταν να το μεταφέρει στην αδελφή του.

Όλα αυτά τα συμβάντα, προφανώς δεν συνιστούν τυχαία γεγονότα, αλλά αποτελούν προσπάθειες εκφοβισμού της ανήλικης κόρης μου, για να σταματήσει ''να μιλάει'' σχετικά με όσα βίωσε. Ήδη δε για το σύνολο των ανωτέρω έχει υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ζητείται η άμεση συνδρομή των αρμόδιων Αρχών, ώστε να συλληφθούν ο/οι δράστες, ώστε να προστατευθεί η κόρη μου και η οικογένειά μου. Θέλω να καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκφοβισμού μας θα αποβεί άκαρπη. Η αλήθεια θα λάμψει και όλοι όσοι έχουν κακοποιήσει την ανήλικη κόρη μου, θα λογοδοτήσουν ενώπιον των Αρχών».

"Πυρά" στην κυβέρνηση

Με αφορμή την καταγγελία για επίθεση στην 12χρονη ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης εξαπολύει επίθεση στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο κ. Σπίρτζης μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ισχύει κ. Θεοδωρικάκο; Δεν μπορείτε να προστατεύσετε ούτε το κοριτσάκι που έπεσε θύμα βιασμού και για την υπόθεση του οποίου δεσμευτήκατε τόσο εσείς όσο και ο κ. Μητσοτάκης να ρίξετε άπλετο φως; Ούτε να δείτε εσείς ή οι υπηρεσίες σας τις απειλές του αστυνομικού – μαστροπού της Ηλιούπολης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορείτε; Αλήθεια, με τι ακριβώς ασχολείστε κι εσείς και η ΕΛΑΣ, αν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε στοιχειωδώς υπεύθυνα στις υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελληνική κοινωνία; Στοιχειωδώς ανθρώπινα. Στοιχειωδώς, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το 12χρονο παιδί που μαρτύρησε στα χέρια της συμμορίας των παιδοβιαστών του Κολωνού δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από κουκουλοφόρο μέσα στο σπίτι του. Πριν από λίγες ημέρες, «άγνωστοι» απείλησαν και τον αδελφό της για να «σταματήσει να μιλά». Η Ελληνική Λύση έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή την οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης και φυγάδευσης των «ευυπόληπτων» τεράτων που συμμετείχαν στους βιασμούς του παιδιού. Θα γεγονότα, δυστυχώς μας δικαιώνουν. Η λίστα με τους 200 υπόπτους παραμένει ακόμα σε κάποιο «συρτάρι» προκειμένου να καλυφθούν σύμφωνα με επώνυμες καταγγελίες πρόσωπα «υπεράνω υποψίας». Η μητέρα του κοριτσιού παραμένει σκανδαλωδώς προφυλακισμένη, ενώ παιδοβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Η κυβέρνηση της ΝΔ και η αρμόδια υπουργός κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ευθύνονται για την στοχοποίηση του 12χρονου κοριτσιού αλλά και για την συγκάλυψη. Η Ελληνική Λύση προειδοποιεί όσους με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους οδηγούν συγκαλύπτουν τους δράστες αυτού του φρικτού εγκλήματος, ότι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν πέραν πάσης «ασυλίας» και «ακαταδίωκτου». Η μόνη πρέπουσα ποινή για τους παιδοβιαστές είναι η ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης και ο χημικός ευνουχισμός».





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού