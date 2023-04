Οικονομία

Μύκονος: Παρέμβαση Ντογιάκου για τις παρανομίες στο νησί

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην παραγγελία του κατονομάζει πρόσωπα και επιχειρήσεις που φέρεται να παρανομούν.



Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος παρήγγειλε στον εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, την κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα διενέργεια εισαγγελικής έρευνας για τις παρανομίες στο νησί της Μυκόνου, οι οποίες κατά κανόνα είναι πολεοδομικές.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός στην παραγγελία του αναφέρει ότι στην Μύκονο «επικρατεί βαριά παραβατικότητα, με καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου και μάλιστα με προκλητική παραβίαση των νόμων σε όλους τους τομείς τής επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας» και προσθέτει:

«Η πράγματι θλιβερή αυτή εικόνα πρέπει να εκλείψει το συντομότερο δυνατόν και ολοκληρωτικά, ώστε να αποκατασταθεί στη συγκεκριμένη περιοχή ο σεβασμός στους νόμους της Πολιτείας και να ανυψωθεί το τρωθέν κύρος κάθε είδους κρατικής υπόστασης. Το ίδιο επιτακτική όμως είναι και η ανάγκη να εκλείψει και το δίκαιο παράπονο όλων εκείνων που σεβάστηκαν και τήρησαν τους νόμους».

Παράλληλα, ο κ. Ντογιάκος στην παραγγελία του αναφέρεται σε ονόματα ιδιωτών και επιχειρήσεων, ανά περιοχή της Μυκόνου, που φέρονται ότι έχουν παρανομήσει.

Σε άλλο σημείο της παραγγελίας του ο κ. Ντογιάκος αναφέρει ότι είναι «γνωστός σε όλους τοπικός εργολάβος ο οποίος συνδράμει ουσιαστικά στην ανέγερση παράνομων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, ημέρα και νύχτα, χωρίς όμως ούτε καν να ”ενοχλείται” από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο».

Τέλος, ο κ. Ντογιάκος παρήγγειλε στον εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, να πραγματοποιεί συχνές επισκέψεις επιτοπίως στο νησί και να υπάρξει συντονισμένη δράση και άμεση εποπτεία όλων των ενεργειών των ανακριτικών οργάνων που θα εμπλακούν στις έρευνες ενώ παράλληλα απέστειλε σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.

Το κείμενο της παραγγελίας του κ. Ντογιάκου έχει ως εξής:

«Προς

Τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και με αφορμή το περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σε βάρος κρατικού λειτουργού αρμόδιου για θέματα Πολεοδομίας και Αρχαιολογίας στην περιοχή της Μυκόνου, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της χώρας μας αλλά και από ορισμένα έγκυρα του εξωτερικού, αναδείχθηκαν και καταγγέλθηκαν περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι στην εν λόγω περιοχή επικρατεί βαριά παραβατικότητα, με καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου και μάλιστα με προκλητική παραβίαση των νόμων σε όλους του τομείς της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Η πράγματι θλιβερή αυτή εικόνα πρέπει να εκλείψει το συντομότερο δυνατόν και ολοκληρωτικά, ώστε να αποκατασταθεί στη συγκεκριμένη περιοχή ο σεβασμός στους νόμους της Πολιτείας και να ανυψωθεί το τρωθέν κύρος κάθε είδους κρατικής υπόστασης. Το ίδιο επιτακτική όμως είναι και η ανάγκη να εκλείψει και το δίκαιο παράπονο όλων εκείνων που σεβάστηκαν και τήρησαν τους νόμους, με αποτέλεσμα να στερηθούν την ικανοποίηση κάποιων επιθυμιών τους, σε αντίθεση με εκείνους οι οποίοι βάναυσα τους καταπάτησαν ικανοποιώντας μη νόμιμα συμφέροντά τους κατ' αποτέλεσμα όμως βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των νομοταγών πολιτών.

Είναι απαράδεκτο σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου, εντός και εκτός του ιστού αυτής, να υπάρχουν κραυγαλέα ”μνημεία” οικοδομικής αυθαιρεσίας και παρανομίας, με απόλυτη καταπάτηση κυρίως των πολεοδομικών διατάξεων και πλήρη καταρράκωση του κύρους της Πολιτείας, τα οποία μόνο οργή και απογοήτευση μπορούν να προκαλέσουν και από την άλλη πλευρά τα αρμόδια για την πάταξη του εγκλήματος και την εφαρμογή και επιβολή του νόμου όργανα, κατά την πλέον επιεική εκτίμηση, να υπνώττουν ή να αδυνατούν να επέμβουν.

Δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε αρμόδιος να παραβλέπει και να αδρανεί σε περιπτώσεις για τις οποίες η τοπική κοινωνία βοά, όπως, ενδεικτικά, εκείνες στη Χώρα της Μυκόνου (εστιατόριο-μπαρ Sea Satin, όπου γίνονται παράνομες οικοδομικές εργασίες κατά πλήρη παραβίαση των σημάτων διακοπής εργασιών ή παράνομες εκσκαφές στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Φιλιππή), στον Πάνορμο (PRINCIPOTE DE MYKONOS, όπου γίνονται παράνομες κατασκευές χωρίς καμία απολύτως άδεια), στη Φτελιά (ALEMAGOU, όπου γίνονται παράνομες εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου ενώ είναι αποκλεισμένη η πρόσβαση στην παραλία λουόμενων εκτός καταστήματος) και στην Ψαρρού όπου τα μπαρ έχουν ορθώσει ενιαίο τείχος που εμποδίζει την πρόσβαση των λουόμενων στη θάλασσα ενώ δεν υπάρχει και ο προβλεπόμενος από το νόμο χώρος για ελεύθερους λουόμενους. Επίσης, αυθαίρετο κτίσμα μεταξύ Ψαρρού και Paradise χωρίς καμία απολύτως άδεια και στον Καφέ Κάβο (SCORPIOS), όπου γίνονται παράνομες εκσκαφές σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ”κόκκινη ζώνη” που σημαίνει απόλυτη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, είναι γνωστός σε όλους τοπικός εργολάβος ο οποίος συνδράμει ουσιαστικά στην ανέγερση παράνομων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, ημέρα και νύχτα, χωρίς όμως ούτε καν να ”ενοχλείται” από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο.

Αλλά πώς είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί σοβαρά η εγκληματικότητα, όταν το Α.Τ. Μυκόνου στερείται μόνιμου Διοικητή και διοικείται από προσωρινούς Διοικητές, οι οποίοι υπηρετούν εκ περιτροπής και εναλλάσσονται ανά δεκαπενθήμερο;

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποκατάσταση του τρωθέντος κύρους των κρατικών υπηρεσιών στο νησί αλλά και της συντεταγμένης Πολιτείας γενικότερα, με βάση και τα συνημμένα δημοσιεύματα, επιβάλλεται η διερεύνηση της ουσιαστικής και νομικής βασιμότητας κατ' αρχήν των σχετικών καταγγελιών για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις και στη συνέχεια για όσες αποκαλυφθούν, εξ' ίσου σοβαρές κατά την κρίση σας, ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές.

Είναι όμως προφανές ότι για να περατωθεί επιτυχώς η αρχόμενη προσπάθεια αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στην περιοχή της Μυκόνου και να αποδώσει καρπούς, απαιτείται συντονισμένη δράση και άμεση εποπτεία των πάσης φύσεως ενεργειών των ανακριτικών οργάνων που αρμοδίως θα εμπλακούν στις έρευνες.

Ως εκ τούτων, παραγγέλλουμε να ασκήσετε προσωπικά την εποπτεία και το συντονισμό του έργου τους, με την παροχή των επιβαλλόμενων οδηγιών και κατευθύνσεων κατά το άρθρο 32 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειάς σας, αλλά και με συχνές επισκέψεις σας επιτοπίως στο νησί, οι οποίες κρίνονται χρήσιμες και αναγκαίες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, άπαξ δε του μηνός να μας ενημερώνετε εγγράφως για τις ενέργειές σας και τα αποτελέσματά τους».





