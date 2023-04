Οικονομία

Μητσοτάκης – Ντόναχιου: Εύσημα για την ελληνική οικονομία από τον Πρόεδρο του Eurogroup

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο του Eurogroup και αντάλλαξαν απόψεις για την οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη και τις προοπτικές της.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Paschal Donohoe, οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας για να συμμετάσχει στο συνέδριο για την ελληνική οικονομία με τίτλο «Ανθεκτικότητα, Πρόοδος, Προοπτική» που διοργανώνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο κ. Donohoe έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την εποικοδομητική συμμετοχή της χώρας μας στο Eurogroup με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια με παράλληλη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

«Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε τον χρόνο να έρθετε να μιλήσουμε για ό,τι έχουμε πετύχει μαζί τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ πραγματικά για το συνέδριο αργότερα, ώστε να υπογραμμίσω την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί», τόνισε ο Πρόεδρος του Eurogroup.

«Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να συνοψίσουμε όλα όσα έχουμε πετύχει και να εντοπίσουμε επίσης τις προκλήσεις για την επόμενη περίοδο, γιατί φυσικά η δουλειά μας δεν σταματάει ποτέ», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σταθερές οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλό πληθωρισμό, και αντηλλάγησαν απόψεις για την οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη και τις προοπτικές της στη σκιά των κρίσεων που δημιούργησαν η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε στον κ. Donohoe ότι η σταθερή άσκηση βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών από τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα ανανεωμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης στο ενωσιακό επίπεδο. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας εντός του 2023.

Συζητήθηκε ακόμα η τρέχουσα χρηματοπιστωτική αστάθεια στο διεθνές σύστημα και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τέλος, υπήρξε κοινή αντίληψη ότι η πρόοδος των εργασιών για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών συνιστούν επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της, καθώς και τη διττή μετάβαση, πράσινη και ψηφιακή.

