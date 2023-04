Πολιτική

Τουρκία: Ο Μηταράκης στις σεισμόπληκτες περιοχές (εικόνες)

Μαζί με τον Τούρκο υφυπουργό Εσωτερικών «επόπτευσε το μέγεθος της καταστροφής από ελικόπτερο».



Στην Τουρκία βρίσκεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο κ. Μηταράκης μετέβη στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στην σεισμόπληκτη περιοχή Boynuyogun, ενώ μαζί με τον Τούρκο υφυπουργό Εσωτερικών Ισμαήλ Κατακλί, «επόπτευσε το μέγεθος της καταστροφής από ελικόπτερο», προσθέτει η ανακοίνωση.

Στην συνέχεια ο κ. Μηταράκης μετέβη στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας σε camp προσφύγων.

Το εν λόγω Camp, το οποίο περιλαμβάνει κέντρο υγείας και κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, είχε δημιουργηθεί για τους Σύρους πρόσφυγες, ενώ μετά τους καταστροφικούς σεισμούς φιλοξενεί και τους σεισμόπληκτους πολίτες. Σήμερα φιλοξενεί 11.000 άτομα, εκ των οποίων οι 5.000 είναι άτομα που βρέθηκαν εκεί μετά τους σεισμούς.

"Όπως φαίνεται η Τουρκία ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα στις ανάγκες που προέκυψαν από το σεισμό και ευελπιστούμε ότι θα επιτευχθεί το συντομότερο η ανοικοδόμηση της περιοχής. Όσοι σεισμοί και να γίνουν οι χώρες θα παραμείνουν. Στην Ελλάδα μπορείτε να βλέπετε έναν καλό γείτονα", δήλωσε ο κ. Μηταράκης.

