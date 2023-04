Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

«Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο στην Αμερική»: μερικές ώρες αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «επέμβαση» της δικαιοσύνης στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», τόνισε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε ομιλία του με ακροατήριο υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, καταφερόμενος εναντίον του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκησε τη δίωξη.

