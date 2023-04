Life

“The 2Night Show” - Ιακωβίδης: Η Ζόζεφιν, το τραγούδι και τα νέα επαγγελματικά σχέδια

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και συνθέτης, μοιράστηκε αστεία περιστατικά από το ξεκίνημά του, περιέγραψε τι γινόταν πίσω από τις κάμερες στα γυρίσματα των video clip και αποκάλυψε τα νέα του επαγγελματικά σχέδια.



O γνωστός τραγουδιστής μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την Ζόζεφιν, ύστερα από την επιτυχημένη συνεργασία τους.



Όπως ανέφερε ο ίδιος ήταν λογικό αυτό που γράφτηκε αφού οι δυο τους περνούσαν πολύ χρόνο μαζί.



"Έγραφαν ότι ήμασταν ζευγάρι με τη Ζόζεφιν αλλά είμαστε φίλοι. Είναι λογικό όμως όταν είσαι με κάποιον κάθε μέρα μαζί. Εμείς ήμασταν μαζί και μεσοβδόμαδα, βγαίναμε έξω, πηγαίναμε στο στούντιο, κάναμε τραγούδια. Λογικό είναι. Ωραία γυναίκα είναι, τι θα πουνε;" είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής ενώ αποκάλυψε ότι όταν την γνώρισε έπαθε σοκ γιατί είναι πολύ "δουλευταρού".



"Εσύ είσαι πιο τρελή από μένα. Δουλεύεις ασταμάτητα" είπε ο ίδιος σ' εκείνη όταν την γνώρισε.



Ακόμα ο Πέτρος Ιακωβίδης αποκάλυψε πώς «κατέληξε» στην αδελφή του, Μορφούλα, ένα τραγούδι που προορίζονταν για άλλες τραγουδίστριες, αλλά και με ποια αγαπημένη τραγουδίστρια θα συνεργαστεί στο νυχτερινό κέντρο «Φαντασία».

