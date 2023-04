Κοινωνία

Μητροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Άφαντος ο 34χρονος

Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Τι αναφέρει σε ιδιόχειρο σημείωμα που βρέθηκε. Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας κοντά στο σπίτι.



Άφαντος παραμένει, μέχρι στιγμής, ο 34χρονος που, σύμφωνα με την Αστυνομία, σκότωσε με κυνηγετικό όπλο την 71 ετών μητέρα του, στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Στο σπίτι του 34χρονου βρέθηκε ένα ιδιόχειρο σημείωμα, με το οποίο φέρεται να ομολογεί την πράξη του, ενώ κάνει λόγο για ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η μητέρα του.

Στο ίδιο σπίτι βρέθηκε, επίσης, ένα κυνηγετικό όπλο και ερευνάται εάν σχετίζεται με τη δολοφονία.

Η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας είχε βρεθεί, χθες το πρωί, μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας κοντά στο σπίτι

Σύμφωνα με πληροφορίες του karfitsa.gr, υπάρχουν βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 34χρονου το βράδυ της Δευτερας κοντα στο σπιτι του.

Στις 21:00 κάμερα τον κατέγραψε να περπατάει ψύχραιμος με ζακέτα και κουκούλα στο κεφάλι. Να σταματά και να μιλάει με μια γειτόνισσα και να συνεχίζει προς το σπίτι του. Μισή ώρα αργότερα κάμερα τον καταγράφει τελευταία φορά μπροστά από ένα κομμωτήριο να είναι νευρικός, αφού κινούνταν πάνω κάτω. Κατά πάσα πιθανότητα είχε γίνει ήδη το στυγερό έγκλημα.

Το άσπρο αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρή η μητέρα του καταγράφηκε το απόγευμα περίπου στις 18:30. Οι κάμερες είναι από μαγαζιά που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας.

Ο Σάκης Μπρεντάκης, φίλος και συνάδελφος του του 34χρονου που αναζητείται για τη δολοφονία της μητέρας του στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». «Είμαστε οικογενειακοί φίλοι και γνώριζα τόσο τον ίδιο όσο και τη μητέρα του. Ο ίδιος δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Η μητέρα του φαινόταν να έχει κάτι, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί».

