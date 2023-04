Οικονομία

Ραγκούσης: Το σπίτι στην Πάρο, η επιστρεπτέα προκαταβολή και τα εξώδικα

Με εξώδικα απαντά ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ στα δημοσιεύματα για το σπίτι στην Πάρο. Η ανακοίνωση της ΝΔ και τα "πυρά" Ραγκούση.



Με εξώδικα απαντά ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης στα δημοσιεύματα σχετικά με το σπίτι του στην Πάρο, ενώ εξαπολύει και "πυρά" στην Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα ο κ. Ραγκούσης στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«1.Σήμερα,επιδίδω 3 εξώδικα σε Απογευματινή, Παραπολιτικά, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.



2.Ζήτησα επισήμως έλεγχο των ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ μου, μαζί με του κ. Μητσοτάκη-Υπουργών για Τήνο και δάνειά τους.



3.Απαντώ στη νέα αθλιότητα της ΝΔ, μετά τα παιδιά μου.



Ποιοι υπουργοί-βουλευτές της ΝΔ πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή;



Σήμερα, όπως ο νόμος ορίζει, επιδίδω μέσω δικαστικού επιμελητή, 3 εξώδικα προς την «Απογευματινή», τα «Παραπολιτικά» και το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».



Σε περίπτωση που άμεσα δεν ζητήσουν συγγνώμη και δεν αποκαταστήσουν την αλήθεια, θα προχωρήσω σε κατάθεση αγωγής σε βάρος αυτών των τριών μέσων, καθώς και του Political, όπως ο νόμος προβλέπει.



Παράλληλα, επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι, με Επιστολή μου στον Πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - η οποία αποτελείται από 7 ανώτατους δικαστικούς, 4 ανώτατα στελέχη ελεγκτικών κρατικών οργανισμών και τραπεζών, καθώς και μόλις από 3 Βουλευτές, ζήτησα επισήμως τον επανέλεγχο όλων των δηλώσεών μου για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, καθώς και των δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του Πρωθυπουργού και για την εξοχική κατοικία στην Τήνο, όπως και των Υπουργών της κυβέρνησης για την εξέλιξη των δανείων τους.



Εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ ή να κρύψω. Εκείνοι;



Υ.Γ. Μετά τη στοχοποίηση των παιδιών μου για την καθ’ όλα νόμιμη εργασία τους στην οικογενειακή μας επιχείρηση, σήμερα είχαμε νέα αθλιότητα από την Απογευματινή ΝΔ, το κόμμα που κατά τα άλλα, προσπαθεί να αυτοπαρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.



Με εγκαλούν διότι η ατομική μου επιχείρηση πήρε απολύτως νόμιμα-με αποκλειστικά δική τους έγκριση-επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μέσα στην πανδημία κατέγραψαν τεράστιες ζημίες.



Σημειώνω ότι για το 2020 λόγω καραντίνας, η ατομική μου επιχείρηση κατέγραψε μείωση τζίρου -78,76% και τελικές ζημιές ύψους -49.249€.



Ουσιαστικά αυτοί που έδωσαν την επιστρεπτέα προκαταβολή σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις για την πανδημία, σήμερα ζητούν να είχε εξαιρεθεί μόνο η δική μου, επειδή είμαι πολιτικός τους αντίπαλος.



Αλλά αφού άνοιξαν αυτή τη συζήτηση: αλήθεια, πόσοι από τους Υπουργούς και Βουλευτές της ΝΔ πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις τους;



Πλέον η ΝΔ, έχει απόλυτη υποχρέωση να ενημερώσει τώρα τους πολίτες!»

ΝΔ: Τα ερωτήματα για τον κ. Τσίπρα για την βίλα του Γ. Ραγκούση είναι πλέον αμείλικτα

Νωρίτερα, το γραφείο Τύπου της ΝΔ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «οι δίχως τέλος αποκαλύψεις της εφημερίδας "Απογευματινή" για τη βίλα του Βουλευτή και Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση, εκθέτουν καθημερινά τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα που προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα». Και επισημαίνει: «Σήμερα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κ. Ραγκούσης έλαβε επιστρεπτέα προκαταβολή τρεις φορές κατά τα έτη 2020 και 2021, όταν μάλιστα ο ίδιος και το κόμμα του είχαν ασκήσει σκληρή κριτική για το συγκεκριμένο μέτρο που κράτησε όρθιο τον κόσμο της αγοράς.

Τα ερωτήματα για τον κ. Τσίπρα είναι πλέον αμείλικτα:

Στη δανειακή σύμβαση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προκύπτει ότι το ακίνητο είναι 200 τ.μ. Αντιθέτως, στις διαφημίσεις του συγκεκριμένου ακινήτου στις διάφορες πλατφόρμες δηλώνεται ότι είναι 450 τ.μ. Πώς από 200 τ.μ. το υπερπολυτελές ακίνητο έγινε 450 τ.μ.; Έγινε κάποιου είδους νομιμοποίηση; Πότε και με ποιες διατάξεις;

Πόσο νόμιμο και κυρίως πόσο ηθικό είναι να αξιοποιεί ο κ. Ραγκούσης πόρους που προορίζονται για αδύναμους συμπολίτες μας, προκειμένου να χτίσει βίλα με πισίνα, την οποία εκμεταλλεύεται οικονομικά ως υπερπολυτελές τουριστικό κατάλυμα παρά το ότι χρηματοδοτήθηκε ως η κύρια κατοικία του;

Το δάνειο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ήταν 145.000 ευρώ και ο ίδιος ο Βουλευτής έχει δηλώσει ότι το αποπλήρωσε άμεσα. Πόσο κόστισε τελικά η εν λόγω επένδυση της βίλας των 450 τ.μ. με την πισίνα και το γήπεδο τένις και πώς πληρώθηκε; Καλύπτονται αυτά τα ποσά από το πόθεν έσχες του κ. Ραγκούση;

Με δεδομένο ότι σε όλες τις πλατφόρμες η βίλα Ραγκούση είναι ήδη κλεισμένη για φέτος το καλοκαίρι με αστρονομικά ποσά ενοικίασης, δηλώνονται κανονικά στην εφορία τα ποσά αυτά; Γιατί ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει στη δημοσιότητα τα πλήρη οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της ατομικής επιχείρησής του;

Πόσα πραγματικά εισπράττει ο κ. Ραγκούσης από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου και γιατί στις χρήσεις του 2019 και 2020 στο δημοσιευμένο πόθεν έσχες του δεν δηλώνεται εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου;

Πόσο ηθικό είναι για τον κ. Τσίπρα να ανέχεται έναν Βουλευτή που προσλαμβάνει τα δύο παιδιά του ως «υπαλλήλους γραφείου» στη βίλα του; 'Αραγε τι είδους εργασία να παρέχουν δύο «υπάλληλοι γραφείου» σε μια βίλα;

Τι απαντά στο ότι όλη αυτή η μεθόδευση έγινε, αφενός για να αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του, και συνεπώς να πληρώνει λιγότερο φόρο, και αφετέρου τα παιδιά του να είναι δικαιούχοι εποχικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν ακόμη και σήμερα;

Πόσο ηθικό είναι για τον κ. Τσίπρα από τη μία να κατηγορεί το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και να τη χαρακτηρίζει ως «εξαπάτηση των ελεύθερων επαγγελματιών» και ταυτοχρόνως να ανέχεται έναν Βουλευτή του, που κάνει χρήση των ρυθμίσεων αυτών για να εισπράξει 11.000 ευρώ;», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.»