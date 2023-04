Πολιτισμός

Αγία Σοφία - βανδαλισμοί: έβαλαν γυάλινο πλαίσιο στην Αυτοκρατορική Πύλη

Τι αναφέρει ο προϊστάμενος διεύθυνσης Μουσείων, για την τοποθέτηση πλέγματος που έχει φέρει αντιδράσεις.

Γυάλινο πλαίσιο προστέθηκε στην Αυτοκρατορική Πύλη της Αγίας Σοφίας για προστασία του μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς από τις φθορές και τους βανδαλισμούς, λόγω της μετατροπής της σε τζαμί. «Φανταστείτε ότι την ακουμπούν 50 χιλιάδες χέρια την ημέρα», δηλώνει ο προϊστάμενος διεύθυνσης Μουσείων, τονίζοντας την αναγκιότητα της πράξης αυτής.



Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία της «Αυτοκρατορικής Πύλης», με την τοποθέτηση γυάλινου πλαισίου στο κάτω τμήμα της, oπροϊστάμενος της διεύθυνσης Μουσείων Οσμάν Νακ, ανέφερε: "Το γυάλινο πλαίσιο στην πύλη του αυτοκράτορα κατασκευάστηκε πριν από περίπου δύο μήνες. Ωστόσο τρεις ή τέσσερις μήνες πριν από αυτό, πήραμε μέτρα προστασίας τοποθετώντας διαχωριστικά στο διάδρομο, στην είσοδο. Αυτό είναι αναπόφευκτο για το λόγο ότι οι άνθρωποι εύλογα θέλουν να αγγίζουν. Αλλά καθώς αγγίζουν, αναπόφευκτα καταστρέφουν την υφή. Φανταστείτε ότι 50 χιλιάδες χέρια αγγίζουν κάποιο σημείο στην Αγία Σοφία, την οποία επισκέπτονται κατά μέσο όρο 50 χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα. Πρόκειται για έναν πραγματικά υψηλό αριθμό. Ακόμα και τα μάρμαρα πάνω στα οποία περπατάμε φθείρονται. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν αυτό το μνημείο να μην υποστεί φθορές. Ειδικά η πύλη και τα ξύλινα στοιχεία της φθείρονται περισσότερο".



"Οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση και ευαισθησία για την πολιτιστική κληρονομιά, αγγίζουν τα αντικείμενα ηθελημένα ή αθέλητα, προκαλώντας τόσο διάβρωση όσο και φθορές σε αυτά. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να παραδώσουμε αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας κληρονομιάς στις μελλοντικές γενιές- πρέπει να το προστατεύσουμε με φυσικό τρόπο, και να λάβουμε ορισμένα μέτρα προστασίας", επεσήμανε στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.



Ο κ. Nak αναφέρθηκε και στα επικριτικά σχόλια που διατυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τη λήψη των εν λόγω μέτρων χαρακτηρίζοντάς τα εντελώς ασυνείδητα, αβάσιμα και σκοπίμως άδικα ενώ ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του τόνισε: "Προσκαλώ όλα τα παιδιά της χώρας μας, όλους τους νέους, όλους τους πολίτες της χώρας και του κόσμου να προστατεύσουν την Αγία Σοφία, που αποτελεί μήλο της έριδος. Γιατί δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει άλλη Αγία Σοφία".

