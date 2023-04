Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Βοτανικός: Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο γήπεδο (εικόνες)

Ένα βήμα πιο κοντά στην ανέγερσή του βρίσκεται το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τι δήλωσαν Γεωργιάδης, Μπακογιάννης και Αλαφούζος.



Ένα βήμα πιο κοντά στην ανέγερσή του βρίσκεται το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς σήμερα το πρωί (6/4) άρχισαν στο εργοτάξιο που έχει προετοιμαστεί στην περιοχή του Βοτανικού οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του «σπιτιού» των «πράσινων».



Συγκεκριμένα, ξεκίνησε ο «καθαρισμός» του οικοπέδου, πάνω στο οποίο θα χτιστεί το νέο γήπεδο, προκειμένου, όταν υπογραφεί στα τέλη Μαΐου η σύμβαση της δημοτικής αρχής με το ανάδοχο σχήμα της κοινοπραξίας, να αρχίσει αμέσως η κατασκευή του νέου γηπέδου.

Το χώρο του εργοταξίου επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης (υπουργός Επικρατείας), Θόδωρος Σκυλακάκης (αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών), Άδωνις Γεωργιάδης (υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων), ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Μαλακατές, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, για τις εργασίες.





Μετά το πέρας της επιθεώρησης ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την Αθήνα, μία πάρα πολύ μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό κα ι τα έργα μιλάνε από μόνα τους, δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια. Το όνειρο γίνεται επιτέλους πραγματικότητα, αρχίζει το ματς».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Μαλακατές, τόνισε: «Νομίζω ότι είναι μία μέρα η σημερινή, που όλος ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε με μεγάλη προσμονή. Είναι μία ιστορική μέρα. Φεύγουμε από τα λόγια και περνάμε στις πράξεις. Μιλάμε για πρόδρομες εργασίες, που αποτελούν τον προθάλαμο για να ολοκληρωθεί το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη αλλά και της ποδοσφαιρικής ομάδας».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε: «Το μεγαλύτερο όραμα του λαού του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια, από το 2005, και που δυστυχώς διάφορες καθυστερήσεις το οδήγησαν σήμερα εδώ, επιτέλους με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενέργειες όλων των συναρμοδίων υπουργών και βεβαίως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με την εξαιρετικά καλή μας συνεργασία του Δήμου Αθηνών, τον δήμαρχο κ. Μπακογιάννη, αλλά και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κ. Γιάννη Αλαφούζο, και τον Ερασιτέχνη, τον κ. Μαλακατέ, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Πριν από 3 χρόνια υπογράψαμε το αρχικό μνημόνιο που θα μας έφερνε εδώ. Και σήμερα ξεκινάει το έργο, ώστε σε 3 χρόνια ο λαός του Παναθηναϊκού να έχει το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, αυτό που του αξίζει και ταυτόχρονα οι Αθηναίοι κι οι Έλληνες να απολαμβάνουν μία καινούρια γειτονιά που σήμερα είναι απολύτως υποβαθμισμένη, να γίνεται το κάτι άλλο, κάτι τελείως καταπληκτικό για τους κατοίκους της περιοχής και ταυτόχρονα με μία σημαντική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και της Λ. Αλεξάνδρας με τη συνέχεια μετά τα εγκαίνια του γηπέδου της κατεδαφίσεως του παλιού, ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. Η Διπλή Ανάπλαση θα είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει γίνει εδώ κι έναν αιώνα στην Αθήνα. Και είμαι εξαιρετικά περήφανος που ως συναρμόδιος υπουργός μαζί με τον άμεσό μου συνεργάτη, Νίκο Παπαθανάση, καταφέραμε να κάνουμε πραγματικότητα ένα όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων. Κα να τονίσω ότι παρά τους δυσταγμούς και τις αμφιβολίες όλα έχουν τηρηθεί εντός νομοδιαγράμματος. Έτσι, όλα πάνε όπως πρέπει, το έργο επιτέλους ξεκινάει. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι λόγια είναι για έργα κι αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά».

«Ο Βοτανικός είναι ένα τεράστιο έργο. Η ανάπλαση του Βοτανικού γενικά. Και θα δώσει ένα σημείο αναφοράς στην πρωτεύουσα. Για τον Παναθηναϊκό είναι πιο σημαντικό, γιατί θα αποκτήσει ένα πάρα πολύ σύγχρονο γήπεδο, το καλύτερο στην Ελλάδα. Φέτος τελειώνουμε στο Κορωπί τα έξι γήπεδα και το ξενοδοχείο, οπότε θα είμαστε η ομάδα με το καλύτερο γήπεδο και τις καλύτερες υποδομές» τόνισε αρχικά ο επικεφαλής του «τριφυλλιού» και συνέχισε: «Βέβαια, υπάρχει μία τεράστια διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν ξέρω αν θέλει να την αντιμετωπίσει. Αν δεν εφαρμοστούν οι νόμοι κι αν δεν αποφασίσουν οι πολιτικοί να τους εφαρμόζουν αντί να τους αγνοούν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βλέπετε κάποιον λόγο για να μην είμαι απογοητευμένος; Εσείς βλέπετε συνθήκες που θα μου επέτρεπαν να μην είμαι απογοητευμένος;»

Γεωργιάδης και Παπαθανάσης στην έναρξη των εργασιών Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης παρευρέθηκαν σήμερα, Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, στην έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την κατασκευή του Γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Μετά την επίσκεψή τους, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις: Άδωνις Γεωργιάδης: «Το μεγαλύτερο όραμα του λαού του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια, το 2005, και που δυστυχώς διάφορες καθυστερήσεις το οδήγησαν σήμερα εδώ, με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενέργειες όλων των συναρμοδίων υπουργών και βεβαίως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και με την εξαιρετικά καλή μας συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμαρχο κύριο Μπακογιάννη, αλλά και με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον κύριο Αλαφούζο και τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τον κύριο Μαλακατέ, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Πριν από 3 χρόνια περίπου, στα τέλη του ’20, υπογράψαμε το αρχικό μνημόνιο όπου θα μας έφερνε εδώ. Και σήμερα ξεκινάει το έργο, ώστε σε 3 χρόνια ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έχει το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, αυτό που του αξίζει. Ταυτόχρονα, οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες να απολαμβάνουν μια καινούργια γειτονιά που σήμερα είναι απολύτως υποβαθμισμένη, να γίνεται το κάτι άλλο. Κάτι τελείως καταπληκτικό για τους κατοίκους της περιοχής.

Και ταυτόχρονα, μια εξαιρετική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά τα εγκαίνια του γηπέδου της κατεδαφίσεως του παλαιού ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού και της δημιουργίας του πάρκου και της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η διπλή ανάπλαση θα είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει γίνει στην Αθήνα εδώ και έναν αιώνα και είμαι εξαιρετικά περήφανος που ως συναρμόδιος Υπουργός μαζί με τον άμεσό μου συνεργάτη τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Σκάλκο και όλη την ομάδα που συνέβαλε για αυτό, καταφέραμε να κάνουμε πραγματικότητα ένα όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Και να τονίσω ότι παρά τους δισταγμούς και παρά τις αμφιβολίες, όλα έχουν τηρηθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω και τον συναρμόδιο Υπουργό τον κύριο Σκυλακάκη, γιατί και το Ταμείο Ανάκαμψης έπαιξε κορυφαίο ρόλο για να φτάσουμε εδώ και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το χρηματοδοτικό σκέλος του προγράμματος, αλλά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης που βοήθησαν να πάρουμε τις σχετικές εγκρίσεις από την DG Reform και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έτσι, όλα πάνε όπως πρέπει. Το έργο επιτέλους ξεκινάει, το έργο γίνεται. Αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι για λόγια, είναι για έργα. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά». Νίκος Παπαθανάσης: «Ένα ακόμα εμβληματικό έργο γίνεται πράξη. H διπλή ανάπλαση του Ελαιώνα ξεκινά, τρία χρόνια μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας (MoU). Όλη αυτή η περιοχή, η οποία ήταν και παραμένει υποβαθμισμένη, θα πάρει ζωή. Θα γίνει το «σπίτι» του Παναθηναϊκού αλλά και το «σπίτι» όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου, που θα μπορούν να έρχονται με τις οικογένειες τους και να απολαμβάνουν έναν νέο πνεύμονα πρασίνου εντός της πρωτεύουσας.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο και αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ό,τι λέει το κάνει πράξη».





