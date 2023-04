Κοινωνία

Σύλληψη 22χρονου Αφγανού για αρπαγή ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε εντοπίστηκε μαζί με την έφηβη. Τι άλλο προέεκυψε από την έρευνα των αστυνομικών.

Αλλοδαπός 22 ετών, αφγανικής καταγωγής, συνελήφθη, στην περιοχή της Ομόνοιας, κατηγορούμενος για αρπαγή 15χρονης και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης για εξαφάνιση της κόρης της και έρευνες αστυνομικών, η 15χρονη εντοπίστηκε, χθες το απόγευμα, Τετάρτη 5 Απριλίου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, στην Ομόνοια, μαζί με τον αλλοδαπό.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 22χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 0,3 γραμμαρίων και ηρωϊνη βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, απογευματινές ώρες της 5-4-2023 στην Ομόνοια από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 22χρονος αλλοδαπός, για αρπαγή ανήλικης- υποστήριξη εκούσιας διαφυγής ανήλικου από την εξουσία του γονέα του και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας και κατόπιν αναζητήσεων, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο στην περιοχή της Ομόνοιας, μαζί με 15χρονη, η οποία είχε φύγει από την οικία της την προηγούμενη ημέρα.

Στην κατοχή του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης,

μικροποσότητα ηρωίνης,

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 320 ευρώ.

Ο 22χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπές, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων και για κακοποίηση ζώου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Ναύπλιο - Βιασμός ανηλίκου: Στον ανακριτή ο καθηγητής