Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο elite διαιτητής που θα διευθύνει το ντέρμπι των “αιωνίων”

Ποιος ρέφερι θα αντικαστήσει τον Κροάτη Φραν Γιόβιτς, ο οποίος δήλωσε κώλυμα επικαλούμενος τραυματισμό.

Τελικώς, όταν ψάχνεις βρίσκεις... Ο Ισπανός διαιτητής Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, κατηγορίας elite, θα διευθύνει το ντέρμπι «αιωνίων» την προσεχή Κυριακή (9/4, 21:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο 47χρονος Ίβηρας ρέφερι αντικατέστησε τον Κροάτη Φραν Γιόβιτς, ο οποίος δήλωσε κώλυμα επικαλούμενος τραυματισμό. Ο Ντελ Θέρο Γκράντε έγινε διεθνής το 2013 και η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του ήταν το Euro 2020, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ το 2019 ήταν VAR στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών ΗΠΑ-Ολλανδία.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από επικοινωνία του διαιτητή Fran Jovic, ο οποίος είχε οριστεί αρχικά για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play off της Super League με την ΚΕΔ, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην άμεση αντικατάσταση της διαιτητικής ομάδας.

Ο Κροάτης διεθνής ρέφερι ενημέρωσε το απόγευμα της Πέμπτης και αφού είχαν κοινοποιηθεί οι ορισμοί, οτι λόγω τραυματισμού του, δεν θα είναι διαθέσιμος για την εν λόγω αναμέτρηση.

Μετά από προσωπικές επαφές του αρχιδιαιτητή Steve Bennet με τον επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Roberto Rosetti, ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, θα είναι ο Ισπανός, elite κατηγορίας Referee: Carlos DEL CERRO GRANDE

A.Referee 1: Guadalupe PORRAS AYUSO A. Assistant 2: Gonzalo GARCIA GONZALEZ VAR: Alejandro HERNANDEZ HERNANDEZ

Ο εν λόγω ρέφερι αν και αρχικά, όπως είχε ενημερώσει την ΕΠΟ, η Ισπανική Ομοσπονδία, δεν ήταν διαθέσιμος, λόγω υποχρεώσεων του την προσεχή Παρασκευή ως VAR στο εγχώριο του πρωτάθλημα, μετά από συνεννόηση των δύο Ομοσπονδιών και της UEFA, αποδέχθηκε τελικά την πρόταση και θα αντικαταστήσει τον Φραν Γιόβιτς που λόγω κωλύματος δεν θα μπορέσει να διευθύνει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός».

