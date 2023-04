Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Οι κάμερες στο σπίτι του, το τηλεφώνημα στην Αστυνομία και οι επόμενες κινήσεις του

Έξαλλη η οικογένεια Φιλιππίδη με τηλεοπτικό συνεργείο που μετέβη στην πολυκατοικία που διαμένει για να "τσεκάρει" αν ζουν εκεί. Τι προανήγγειλε η δικηγόρος του μέσω της εκπομπής "Το Πρωινό"

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι εξοργισμένος με τηλεοπτικό συνεργείο που μετέβη στην πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας που διαμένει με την σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, για να "τσεκάρει" αν ζουν εκεί.

Μάλιστα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" η σύζυγος του καλλιτέχνη κάλεσε στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1, επιβεβαίωσε η δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη Κική Πακιρτζίδου, υπογραμμίζοντας πως ο εντολέας της δεν έχει παραβιάσει κανέναν νόμο και θα κινηθεί νομικά.

Μάλιστα, η δικηγόρος του αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα μιλήσει σύντομα για πρώτη φορά και θα τοποθετηθεί δημόσια για όλα.

Συγκεκριμένα είπε η κυρία Κική Πακιρτζίδου: «Η ανοχή του κυρίου Φιλιππίδη δεν έχει ουρανό, έχει ταβάνι. Και σας λέω για πρώτη φορά ότι ο κύριος Φιλιππίδης άμεσα θα σπάσει και τη σιωπή του και θα μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Για ό,τι αφορά βέβαια την υπόθεσή του θα κάνει και περαιτέρω αποκαλύψεις στο εφετείο. Πολύ σύντομα θα μιλήσει. Δεν υπάρχει καμία ανοχή για καμία παραβίαση του ιδιωτικού του βίου».

