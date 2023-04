Life

Ράπερ Κούλιο: Η αιτία θανάτου του

Πού οφείλεται ο θάνατος του αμερικανού ράπερ Κούλιο, γνωστού από το τραγούδι του 1995 "Gangsta's Paradise".

Ο θάνατος, τον Σεπτέμβριο του 2022, του αμερικανού ράπερ Κούλιο, γνωστού από το τραγούδι του 1995 "Gangsta's Paradise", οφείλεται σε τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του.

Όπως είπε ο Τζάρεζ Πόζεϊ, η οικογένεια του μουσικού ενημερώθηκε για τα ευρήματα του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του πεσμένος στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες πριν από έξι μήνες. Ήταν 59 ετών.

Ο Κούλιο, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Άρτις Λίον Άιβι τζούνιορ, είχε βραβευτεί με Γκράμι για το τραγούδι του 1995 Gangsta's Paradise.

Το τραγούδι αυτό επιλέχτηκε στη συνέχεια για την ταινία Dangerous Minds, έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της ραπ όλων των εποχών και βοήθησε το μουσικό αυτό είδος να γίνει mainstream.

Εξακολουθεί μάλιστα να ακούγεται ευρέως και έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο θεάσεις στο YouTube.

Την εποχή του θανάτου του ο ράπερ υπέφερε από άσθμα και καρδιακό νόσημα, όπως μετέδωσε το CBS News.

Παρότι ο Κούλιο είχε κάνει χρήση φαινσικλιδίνης (ή PCP) ο θάνατός του προκλήθηκε από τις επιπτώσεις στον οργανισμό του ενός κοκτέιλ από φαιντανύλη, ηρωίνη και μεταμφεταμίνες, σύμφωνα με το CBS.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία χαρακτήρισε τυχαίο τον θάνατό του.

Ο Κούλιο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική τη δεκαετία του '80, αλλά καθιερώθηκε στον χώρο της χιπ χοπ με το Gangsta's Paradise.

Γεννημένος στην Πενσιλβάνια μεγάλωσε στο προάστιο Κόμπτον του Λος Άντζελες. Έγινε διάσημος στη μουσική σκηνή της ραπ της αμερικανικής Δυτικής Ακτής τη δεκαετία του '90.

Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα έπειτα από συζήτηση που είχε με έναν φίλο του, ο οποίος τον ρώτησε: "Ποιός νομίζεις ότι είσαι; Ο Κούλιο Ιγκλέσιας;".

Προτού αφοσιωθεί επαγγελματικά στην χιπ χοπ εργάστηκε ως εθελοντής πυροσβέστης στην περιοχή του Σαν Χοσέ.

Ταλαντούχος παραγωγός και ηθοποιός, εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικά σόου, μεταξύ των οποίων και το Celebrity Big Brother στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009.

Ακόμη και την αγάπη του για την μαγειρική αξιοποίησε καθώς κυκλοφόρησε ένα βιβλίο και μια σειρά στο διαδίκτυο με τον τίτλο "Μαγειρεύοντας με τον Κούλιο".

Στη διάρκεια της καριέρας του, που μέτρησε τέσσερις δεκαετίες, ηχογράφησε οκτώ άλμπουμ, κέρδισε ένα American Music Award και τρία MTV Video Music Awards.

