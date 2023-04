Κοινωνία

Προαστιακός - Ταύρος: Ανήλικος παρασύρθηκε από συρμό

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το ατύχημα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής μετά τον τραυματισμό ενός 16χρονου από συρμό του Προαστιακού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συμβάν έγινε στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στο ύψος της Μηθύμνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος παρασύρθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τις γραμμέςτου τρένου, σε αφύλαχτη διάβαση. Ωστόσο, ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο ο 16χρονος να αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγόρι ανασύρθηκε τραυματισμένο από τις ράγες, με χτύπημα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Τζάνειο» και διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Προανάκριση διεξάξει η αστυνομία για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

