Ιταλία: Αρκούδα σκότωσε άνδρα που έκανε τζόκινγκ

Ο 26χρονος βρήκε φριχτό θάνατο από την επίθεση της αρκούδας. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.



Ένας νεαρός που έκανε τζόκινγκ σκοτώθηκε από αρκούδα την Τετάρτη σε ένα μονοπάτι, στη βορειοανατολική Ιταλία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Αντρέα Πάπι, 26 ετών, γυμναζόταν σε αυτή τη δασώδη, ορεινή περιοχή, κοντά στο χωριό του, το Κάλντες, στην περιφέρεια του Τρεντίνο, όταν ο δρόμος του διασταυρώθηκε με εκείνον της αρκούδας.

Η οικογένειά του, ανησυχώντας επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι, ενημέρωσε τις αρχές. Οι διασώστες τον βρήκαν νεκρό τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη σε μια χαράδρα. Έφερε βαθιά τραύματα στον λαιμό, τα μπράτσα και το στήθος και ήταν εμφανές ότι είχαν προκληθεί από κάποιο μεγάλο σαρκοφάγο ζώο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο Αντρέα Πάπι υπέκυψε στα τραύματα που του προκάλεσε μια αρκούδα, όπως είπε μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης. Από την ανάλυση του DNA αναμένεται ότι θα ταυτοποιηθεί το ζώο, τις επόμενες ημέρες.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν απόψε ότι αποφασίστηκε να ξεκινήσει κατεπειγόντως μια επιχείρηση ώστε να σκοτώσουν την αρκούδα, αμέσως μόλις γίνει η ταυτοποίηση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Τρεντίνο, Μαουρίτσιο Φουγκάτι.

Τον Μάρτιο, ένας άνδρες δέχτηκε επίθεση από αρκούδα στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να αναζωπυρωθεί η συζήτηση για την επικινδυνότητα αυτών των ζώων. Χάρη στην επιτυχία του προγράμματος Life Ursus, για την επανεισαγωγή των αρκούδων στο Τρεντίνο (1996-2004), το 2021 καταγράφηκαν στην περιφέρεια αυτή 69 αρκούδες. Στην πραγματικότητα, είναι τουλάχιστον εκατό, αν και το πρόγραμμα προέβλεπε ο πληθυσμός τους να κυμαίνεται γύρω στα 50 ζώα, σχολίασε ο Φουγκάτι, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής συμβίωση με τους κατοίκους της περιοχής. «Είναι επομένως σκόπιμο να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό, το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Η Αναμαρία Προκάτσι, της Εθνικής Ένωσης για την Προστασία των Ζώων (Enpa), κατήγγειλε ωστόσο την απουσία προληπτικών δράσεων εκ μέρους των αρχών. «Ο άνθρωπος δεν είναι στόχος της αρκούδας, που, αντιθέτως, είναι ένα ιδιαίτερα δειλό ζώο, το οποίο κρατιέται σε απόσταση» από τους ανθρώπους, τόνισε η πρώην βουλευτής, επισημαίνοντας ότι δεν καταβλήθηκε καμία προσπάθεια ώστε «να αποθαρρυνθεί η πρόσβαση σε ζώνες όπου βρίσκονται μητέρες αρκούδες με τα μικρά τους».

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, αν και τόνισε ότι αντιτίθεται στη συστηματική εξόντωση των αρκούδων που εμπλέκονται σε μη θανατηφόρες επιθέσεις, εκτίμησε ότι εκείνη που ευθύνεται για τον θάνατο του νεαρού Αντρέα θα πρέπει να σκοτωθεί.

Στην Ιταλία ζουν περίπου 120-200 αρκούδες, κυρίως στο Τρεντίνο και το Αμπρούτσο.

