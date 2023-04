Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άλμπα: Ευρωπαϊκό φινάλε στο ΟΑΚΑ με ήττα για τους “πράσινους”

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει την Άλμπα στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για την Euroleague.

Με ήττα συνοδεύτηκε το ευρωπαϊκό «αντίο» του Παναθηναϊκού στο κοινό του για την εφετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» είδαν την Άλμπα Βερολίνου να περνάει νικηφόρα με 88-84 από το ΟΑΚΑ, για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Γερμανούς να γίνονται η ένατη ομάδα που φεύγει με το «διπλό» εφέτος από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το «τριφύλλι» είδε το αρνητικό ρεκόρ του να υποχωρεί στο 11-22, ενώ η Άλμπα συμπλήρωσε τις δέκα νίκες. Το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Παναθηναϊκού ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή στο Βελιγράδι, απέναντι στην Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πιστέψει στη νίκη στην τρίτη περίοδο, όταν λειτούργησε για πρώτη φορά στον αγώνα αρμονικά τόσο η άμυνα, όσο και η επίθεση, αλλά τα αμυντικά κενά του... επιλόγου και ο μοιραίος Ντουέιν Μπέικον στο φινάλε, του χάλασαν τα... σχέδια. Με τον Αμερικανό να παίρνει πάνω του τις δύο τελευταίες επιθέσεις του «τριφυλλιού» και να τις «πετά» στον κάδο των απορριμάτων, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με ήττα τους «πράσινους» φιλάθλους, στον τελευταίο του εντός έδρας αγώνα στη φετινή Euroleague.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζάλεν Σμιθ με 14 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Μάοντο Λο. Από τον Παναθηναϊκό, που αγωνίστηκε χωρίς τους Ματέους Πονίτκα και Νέιτ Γουόλτερς, ο Ντουέιν Μπέικον τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, αλλά μόλις 1/6 τρίποντα, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Μάριους Γκριγκόνις.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 42-49, 68-66, 84-88

Η Άλμπα αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό στην εκκίνηση του αγώνα και με τον Σμιθ να παίρνει... φωτιά από τα 6,75 (2/2 τρίποντα), έτρεξε επιμέρους σκορ 12-0 και στο 4΄ οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο -10 (2-12). Ωστόσο, η περιφερειακή άμυνα του «τριφυλλιού» ανταποκρίθηκε στη συνέχεια, με την ομάδα του Χρήστου Σερέλη να ροκανίζει τη διαφορά μέχρι το 10΄ (17-25). Οι Γερμανοί, πάντως, κυριάρχησαν στη ρακέτα του Παναθηναϊκού στη δεύτερη περίοδο, με τους «πράσινους» να βρίσκονται στο 12΄ στο -14 (20-34). Η γραμμή της... φιλανθρωπίας, όμως, κράτησε όρθια την ελληνική ομάδα, η οποία εκτελώντας 18/22 βολές μπόρεσε να μείνει κοντά στο σκορ, με τη λήξη του ημιχρόνου (42-49).

Με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, απάντησε με επιμέρους σκορ 12-5 και στο 26΄ ισοφάρισε σε 54-54, πριν προσπεράσει (57-56), μετά από τρίποντο του Λι. Με τον Μπέικον μάλιστα να συνεχίζει το ρεσιτάλ του στην επίθεση σε αυτό το διάστημα, το «τριφύλλι» κατάφερε να μείνει στη θέση του οδηγού μέχρι το 30΄ (68-66).

Ο Παπαγιάννης έκανε... πάρτι στη ρακέτα της γερμανικής ομάδας στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και ο Παναθηναϊκός ξέφυγε στο 35΄ με πέντε πόντους (80-75). Ωστόσο, οι Γερμανοί έμειναν σε απόσταση αναπνοής βρίσκοντας λύσεις από τον Λο και τον Σίκμα (83-82 στο 38΄), ενώ ο πρώτος κατάφερε στα 57΄΄ για τη λήξη να ισοφαρίσει σε 84-84. Ο Μπέικον «πέταξε» μία κρίσιμη επίθεση, με τον Γκριγκόνις να κάνει φάουλ στον Λο, που δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (84-86 στα 17΄΄). Μετά το νέο τάιμ άουτ του Σερέλη, ο Μπέικον προσπάθησε να γίνει ο ήρωας του αγώνα από τα 6,75, αλλά μάταια, με τον Γουέτζελ να διαμορφώνει το τελικό 84-88 με 2/2 βολές.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιόβτσιτς, Μόγκουλκοτς, Μπάλακ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης 7, Λι 12 (1), Παπαγιάννης 13 (1), Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 7, Αγραβάνης 1, Τόμας 3 (1), Μπέικον 16 (1), Γκριγκόνις 15 (1), Μαντζούκας 2, Γκουντάιτις 8.

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονθάλεθ): Λο 13 (1), Σμιθ 14 (4), Ντίλοου 3 (1), Βέτσελ 7, Μάτισεκ 2, Σνάιντερ, Ολίντι 7 (1), Κουμάτζι 7, Τίμαν 11, Σίκμα 6, Λάμερς 8, Ζούσμαν 10 (2).

