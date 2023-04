Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: EXCLUSIVE LIVE EVENT με Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νατάσα Θεοδωρίδου!

Εκεί που πέφτει η νύχτα... εκεί που μπαίνει ο ΡΥΘΜΟΣ στη ζωή μας... εκεί... έρχονται exclusive live acts από τον ΡΥΘΜΟ 94.9.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 εγκαινιάζει μια νέα σειρά από exclusive live events! H αγαπημένη μας ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου θα υποδέχεται μοναδικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες με παρεΐστικη διάθεση, ιστορίες πίσω από τραγούδια και φυσικά ανατρεπτικούς συνδυασμούς και ερμηνείες.

Στην πρώτη συνάντηση, η Γιώτα Τσιμπρικίδου υποδέχεται την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού, με επιτυχίες και συνεργασίες που συζητιούνται!

Εκείνη με τη σειρά της, προσκαλεί την Νατάσα Θεοδωρίδου, την κορυφαία λαϊκή φωνή του ελληνικού πενταγράμμου για να μοιραστούν τη μεγάλη αγάπη τους για τη μουσική.

Την Τρίτη 25 Απριλίου, στην βραβευμένη αίθουσα "Vmax Sphera" των Village Cinemas, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα ερμηνεύσει ζωντανά μεγάλες επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια – κάποιο από αυτά παρέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου!

Η αίθουσα "Vmax Sphera" στα Village Cinemas του The Mall Athens με premium καθίσματα, υψηλή αισθητική καθώς και Dolby Atmos® ήχο, θα ολοκληρώσει ιδανικά την εμπειρία των exclusive live acts του ΡΥΘΜΟΥ 94.9!

Οι ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 είναι καλεσμένοι να ζήσουν τη μοναδική αυτή βραδιά διεκδικώντας προκλήσεις στο soundis.gr/rythmos949

ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

