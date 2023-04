Αθλητικά

Τσέλσι: Ο Αντσελότι επιστρέφει στον πάγκο;

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα σχετικά με την βραχεία λίστα των “μπλε” για την τεχνική ηγεσία.

Όταν η Τσέλσι έκανε το νταμπλ (Premier League, FA Cup) το 2010, βρισκόταν υπό την ηγεσία του Κάρλο Αντσελότι. Αυτό μπορεί να είναι που δίνει ιδέες στη διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου, η οποία σχεδιάζει να τον επαναφέρει αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Το όνομα του Ιταλού προπονητή εμφανίζεται λοιπόν στη βραχεία λίστα που συνέταξαν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των «Μπλε», στην αναζήτηση για τον διάδοχο του Γκρέιαμ Πότερ.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει επτά ονόματα, κάποια από τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί από τον Τύπο: Λουίς Ενρίκε, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο.

Για τους δύο πρώτους οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, αν και ο σύλλογος επέλεξε να δώσει χρόνο παραχωρώντας ξανά τα κλειδιά της ομάδας στον Φρανκ Λάμπαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Η επιστροφή του Κάρλο Αντσελότι δεν θα ήταν εύκολη. Ακόμα κι αν δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει στον πάγκο του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά το τέλος της τρέχουσας περιόδου, το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει διάρκεια έως το 2024.

Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει σε κάθε ευκαιρία πόσο χαρούμενος είναι στην ισπανική πρωτεύουσα. «Είμαι στον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο και νιώθω πολύ αγαπητός εδώ», είπε στον Τύπο την Παρασκευή.

Επίσης, ο Κάρλο Αντσελότι στα τέλη Μαρτίου παραδέχτηκε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας για να αναλάβει την καθοδήγηση της Σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

