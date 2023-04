Κόσμος

Βέλγιο - Ναρκωτικά: πασχαλινά κουνελάκια θα μετατρέπονταν σε χάπια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι Βελγικές Αρχές, στον έλεγχο στα τελωνεία του αεροδρομίου.

Πασχαλινά κουνελάκια με έκσταση εντοπίστηκαν στα τελωνεία του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Eιδικότερα, όπως ανέφερε στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας οικονομικών, Φλοράνς Αντζελίτσι, εντοπίστηκαν τρία κουνέλια φτιαγμένα από MDMA (μεθυλαινοδιοξυμεθαμφεταμίνη) που θα μετατρέπονταν σε χάπια έκσταση.

«Ήταν καθαρό MDMA, βάρους 1,8 κιλών. Τα ψεύτικα κουνελάκια σοκολάτας εντοπίστηκαν τη Δευτέρα σε ταχυδρομικό δέμα που στάλθηκε από ψεύτικη διεύθυνση στο Βέλγιο σε διεύθυνση ιδιώτη στην Αυστραλία», διευκρίνισε η εκπρόσωπος, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την αξία υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «θα καταστραφούν».

Την ανακάλυψη έκανε ο Πολ Μελνιέρ, ένας από τους παλαιότερους εργαζόμενους στο τελωνείο, με τη βοήθεια ενός σαρωτή χειρός που μπορεί να αναγνωρίσει ουσίες από το χημικό τους αποτύπωμα.

Tην περασμένη εβδομάδα, εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο ένα κουτί για μεσημεριανό «Peppa Pig» (Πέππα το γουρουνάκι) γεμάτο κεταμίνη. Το βάρος του δεν φάνηκε φυσιολογικό στους υπαλλήλους του αεροδρομίου με αποτέλεσμα μετά από έρευνα να διαπιστωθεί ότι είχε ναρκωτικά.

«Το 2022 κατασχέσαμε σχεδόν έξι τόνους ναρκωτικών στο αεροδρόμιο», σημείωσε η Φλοράνς Αντζελίτσι.

Όπως επισημαίνουν επίσης οι Brussels Times, το κύριο λιμάνι του Βελγίου στην Αμβέρσα γίνεται όλο και περισσότερο πύλη προς την Ευρώπη για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αλλά η ίδια η χώρα έχει γίνει επίσης κόμβος για συνθετικά ναρκωτικά που παράγονται στην Ευρώπη και προωθούνται σε όλο τον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή

Λέσβος: γυναίκα απανθρακώθηκε καίγοντας κλαδιά