Κοινωνία

Ναρκωτικά: Γονείς έκαναν “βαποράκια” τα παιδιά τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυμελής «οικογενειακή» συμμορία εμπορευόταν ναρκωτικά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας και παιδιά.

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης πολυμελής εγκληματική οργάνωση, μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Νομού Αττικής και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων, περίπου εννέα κιλά ηρωίνης.

Οι επτά συλληφθέντες, μέλη του κυκλώματος, κατηγορούνται ότι προμηθεύονταν, κατείχαν, νόθευαν, τυποποιούσαν και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντός της ελληνικής επικράτειας και κυρίως στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας. Όλοι τους, φέρεται να συνδέονται με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς.

Πρόκειται για έξι Έλληνες και έναν αλλοδαπό, μεταξύ των οποίων και μία 35χρονη, διευθυντικό στέλεχος της οργάνωσης, με τα δύο ανήλικα παιδιά της, σε βάρος των οποίων, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παράβασης του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβασης του Νόμου περί όπλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ακόμη, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 33χρονου ημεδαπού, αρχηγικού στελέχους του κυκλώματος και συζύγου της 35χρονης, καθώς κι ενός ακόμη συνεργού τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το ζευγάρι των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, χρησιμοποιούσε τις δύο κόρες του και μία ακόμη ανήλικη για την απόκρυψη των ναρκωτικών και την παραλαβή τους από σημεία που ήταν κρυμμένα, αλλά και τη μεταφορά τους για περαιτέρω παράδοση και διακίνηση από άλλα μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, στις αρχές του προηγούμενου μήνα σε περιοχή του Νομού Μαγνησίας, είχε συλληφθεί και ο 32χρονος αδερφός του αρχηγού του κυκλώματος, την ώρα που μετέφερε περισσότερα από δύο κιλά ηρωίνη και ποσότητα κοκαΐνης.

Στη συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε υπαίθριους χώρους και σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούσαν σε περιοχές του Νομού Αττικής αλλά και σε δύο επιβατικά οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και τη μεταφορά των ναρκωτικών, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά σχεδόν 9 κιλά ηρωινής, μικροποσότητα κοκαΐνης, δενδρύλλια και ποσότητα κάνναβης, δύο πιστόλια, φυσίγγια κ.ά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Οδός: Οδηγός φορτηγού πήδηξε την περίφραξη για να γλιτώσει την σύλληψη (εικόνες)

Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Πάτρα: Προαστιακός πέρασε από διάβαση με σηκωμένες μπάρες (εικόνες)