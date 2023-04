Πολιτική

Οικονόμου για Ραγκούση: Ρωτάμε και αναμένουμε σαφείς απαντήσεις

Για χυδαία στοχοποίηση του Γιάννη Ραγκούση από τη ΝΔ μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ούτε στο "Καφέ με παραμύθι" του κ. Τσίπρα, σήμερα στη Νέα Σμύρνη, αλλά ούτε και στις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου κ. Τσαπανίδου υπάρχει κάποια αναφορά σε όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κ. Ραγκούση. Τη βίλα με πισίνα, που χτίστηκε με δάνειο από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τουριστική επιχείρηση», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Και τονίζει: «Ρωτάμε και αναμένουμε σαφείς απαντήσεις: ο κ. Γιάννης Ραγκούσης παρενέβη, ναι ή όχι , όπως καταγγέλλεται από την Ουκρανή εργαζόμενη προκειμένου να "τακτοποιηθεί" πρόστιμο για αδήλωτη εργασία;

Αν η εργαζόμενη λέει ψέματα θα κινηθεί εναντίον της; Αν όμως λέει αλήθεια, ο κ. Τσίπρας θα καλύψει τον Ραγκούση, όπως κάνει με τους αμετάκλητα καταδικασμένους κ. Παππά και Παπαγγελόπουλο; Κι αλήθεια την ίδια στιγμή που θα καλύπτει τον κ. Ραγκούση μπορεί να μιλάει και για δικαιώματα των εργαζόμενων; Πόση υποκρισία πια!».

ΣΥΡΙΖΑ: Χυδαία στοχοποίηση του Γιάννη Ραγκούση από τη ΝΔ



Για «χυδαία στοχοποίηση» του Γιάννη Ραγκούση από τη Νέα Δημοκρατία και για fake news κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά:

«Η χυδαία στοχοποίηση του Γιάννη Ραγκούση από τη ΝΔ επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε καταλάβει όλοι : Ο κ. Μητσοτάκης επενδύει αποκλειστικά στο βούρκο, το διχασμό και τα fake news, γιατί δεν έχει τίποτα να πει για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.



Το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ των fake news είναι πως ο κ. Ραγκούσης είχε δήθεν αδήλωτη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο, με τη μικρή λεπτομέρεια πως το εν λόγω ξενοδοχείο δεν ανήκε ποτέ μέχρι σήμερα ούτε στον ίδιο ούτε καν στην πρώην σύζυγό του.



Και αυτά από το κόμμα που καταδικάστηκε για μαύρη εργασία 15 εργαζόμενών του, από το κόμμα του οποίου ο αρχηγός δεν ξέρει καν πόσα σπίτια έχει, πόσα δηλώνει και πόσα κρύβει σε offshore.



Καλή η προσπάθεια Μητσοτάκη να αντιγράψει τις πρακτικές Τραμπ, αλλά όσο και να προσπαθεί δεν πείθει κανένα. Στην Ελλάδα και οι πέτρες γνωρίζουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

