Αθλητικά

ΟΦΗ - Λαμία: Νίκη για τους Κρητικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΟΦΗ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λαμίας.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΟΦΗ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λαμίας, την οποία κέρδισε στην Κρήτη με 4-1, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική των Play Out της Super League. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Ντίκο (42΄), Μεγιάδο (45΄) και Τοράλ (78΄, 81΄) ενώ για τη Λαμία σκόραρε ο Μαρτίνεθ στο 21΄.

Ο ΟΦΗ έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, όταν στο 2ο λεπτό ο Μπάκιτς έκανε τη σέντρα στον Ντίκο, αλλά ο Ιβοριανός φορ δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Γκαραβέλη. Οι Κρητικοί συνέχιζαν να πιέζουν, αλλά η Λαμία ήταν αυτή που κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ, όταν στο 21ο λεπτό ο Ντε Βινσέντι εκτέλεσε φάουλ, η άμυνα των γηπεδούχων δεν κατάφερε να διώξει και ο Μαρτίνεθ μόνος του στην περιοχή πλάσαρε για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι ανασυντάχθηκαν και κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή μέσα σε ένα τρίλεπτο! Η αρχή έγινε στο 42΄, όταν ο Ντίκο με εκπληκτικό συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Γκαραβέλη για το 1-1. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο 45΄, ο Μεγιάδο έκανε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Τζανδάρη και κατέληξε στα δίχτυα της Λαμίας για το 2-1.

Η Λαμία προσπάθησε για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το τέρμα ήρθε από την πλευρά των γηπεδούχων. Ήταν το 78ο λεπτό, όταν ο Λάρσον πάσαρε στον Τοράλ μέσα στην περιοχή και ο Ισπανός ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-1. Τρία λεπτά αργότερα (81΄) σκόραρε και πάλι ο Τοράλ, αυτή τη φορά από πάσα του Μοσκέρα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1. Η Λαμία είχε δοκάρι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Τόσιτς.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Κίτρινες : Νέιρα, Βούρος, Μεγιάδο, Διαμαντής, Φελίπε - Ντε Βινσέντι, Σαραμαντάς

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Mανδάς, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης (85΄ Γιοχού), Λάρσον, Τοράρισον, Ντιουσέ (68΄ Τοράλ), Μεγιάδο, Μπάκιτς (79΄ Περέα), Νέιρα (68΄ Φελίπε), Ντίκο (79΄ Μοσκέρα)

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Αμπάνγτα (63΄ Σαραμαντάς), Κ. Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Σιμόν, Μαρτίνεθ, Τζανδάρης (63΄ Μπεχαράνο), Νούνιες, Ντε Βινσέντι (63΄ Μεντίνα), Βέργος (77΄ Μανούσος), Καραμάνος (63΄ Τόσιτς)

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή

Λέσβος: γυναίκα απανθρακώθηκε καίγοντας κλαδιά