Καρδίτσα - Ιωνικός: ανατροπή και... παραμονή για τους Θεσσαλούς

Νίκήτρια στην "μονομαχία" παραμονής στη Basket League κόντρα στον Ιωνικό, βγήκε η Καρδίτσα.

Ένα συγκλονιστικό φινάλε... επεφύλασσαν η Καρδίτσα και ο Ιωνικός στο κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης», στον «τελικό» για την παραμονή στην Basket League. Με ανατροπή, αν και βρέθηκε να χάνει με -10 στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου και τον Γκάλινατ (31π.) να σημειώνει τους 12 από τους τελευταίους 14 πόντους, η Καρδίτσα επικράτησε με 85-83 και ανανέωσε το «ραντεβού» της στα «μεγάλα σαλόνια», με 5 νίκες - 17 ήττες και 27 βαθμούς στην κανονική περίοδο.

Απαρηγόρητοι στον Ιωνικό που είχαν τον... πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και παρουσίασαν τάσεις αυτοχειρίας... στα τελευταία λεπτά και να υποβιβαστούν στην Α2, με 4 νίκες - 18 ήττες και 26 βαθμούς. Ο Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ με 29 πόντους και 6/10 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος της ομάδας της Νίκαιας, αλλά αποδείχτηκε μοιραίος στο τέλος, αφού έκανε λάθος στην προτελευταία επίθεση, ενώ αστόχησε και στο τελευταίο λέι απ.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 41-46, 56-61, 85-83

Ο Ιωνικός μπήκε αποφασισμένος για τη νίκη και την παραμονή και ήταν ανώτερος στο 1ο δεκάλεπτο. Αρχικά, η ομάδα της Νίκαιας ξέφυγε με 3-10 με τρίποντο του Μπαρτ Τζούνιορ και παρέμενε στο +7. Η Καρδίτσα μείωσε στο -3 (13-16) χάρη στους Γκάλινατ, Έβανς και την ευστοχία του Γκιουζέλη από τη γραμμή των βολών. Όμως με τρία διαδοχικά τρίποντα, ένα από τον Μπαρτ Τζούνιορ και δύο από τον Αρσενόπουλο εκτόξευσαν τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της έως τότε, δηλαδή στο +12 (13-25) για τους φιλοξενούμενους, που ήταν και το σκορ της 1ης περιόδου.

Ο Μπαρτ Τζούνιορ πέτυχε πέντε διαδοχικούς πόντους για τον Ιωνικό με την επανέναρξη, ενώ Εβανς και Πρίτζετ σκόραραν για τους γηπεδούχους (17-30). Ο Χόκινς πήρε τη σκυτάλη από τους Μπερτ (14π. στο α΄ μέρος) και Αρσενόπουλο (10π. στο α΄ μέρος) και οδήγησε τον Ιωνικό στο +15 (27-42). Όμως, η Καρδίτσα πίεσε εν συνεχεία στην άμυνα και με τους Γκάλινατ, Έβανς να... βγαίνουν μπροστά στο σκοράρισμα, μείωσαν στο -4, 41-45, πριν διαμορφώσει το σκορ του πρώτο 20αλέπτου (41-46), με 1/2 βολές ο Μάιερς. Η Καρδίτσα μετρούσε 2/15 τρίποντα ενώ ο Ιωνικός είχε 7/13 στο α΄ μέρος. Την ίδια ώρα, η ομάδα της Νίκαιας είχε άσχημα ποσοστά στα σουτ δύο πόντων με 9/18, καθώς και 7 λάθη έναντι τεσσάρων των γηπεδούχων στα πρώτα δύο δεκάλεπτα.

Η Καρδίτσα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 48-48, με επιμέρους σκορ 7-2 και τους Γκάλινατ, Γκιουζέλη να δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα των «κυανόλευκων». Το τρίποντο του Χόκινς, μετά από 2/2 βολές του Αρσενόπουλου ήταν... ανάσα για τον Ιωνικό (48-53) που είχε δει μια υπέρ του διαφορά 15 πόντων να... εξαφανίζεται. Πλέον, το παιχνίδι είχε γίνει ντέρμπι, με την Καρδίτσα να πλησιάζει στους δύο πόντους (56-58), με λέι απ του Γκαμπρόβσεκ. Το τρίποντο του Μπαρτ Τζούνιορ διαμορφωσε το σκορ της 3ης περιόδου (56-61), με τον Αμερικανό να φτάνει τους 21 προσωπικούς πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ είχε μοιράσει 5 ασίστ, είχε μαζέψει 3 ριμπάουντ και είχε κάνει 2 κλεψίματα! Η 3η περίοδος ήταν ισορροπημένη για τις δύο ομάδες, όπως φαίνεται και από το επιμέρους σκορ 15-15.

Ο Μπαρτ τζούνιορ... μπήκε «καυτός» και στην 4η περίοδο, απαντώντας με τρίποντο στο δίποντο του Χάντερ (58-64). Ο Χένρι Λένελ, όμως ήταν καθοριστικός εν συνεχεία και μαζί με τον Μπαρτ που πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο διαμόρφωσαν το +10, 61-71, για τον Ιωνικό. Οι Έβανς και Ουέστ ήταν άστοχοι, την ώρα που η ομάδα της Νίκαιας είχε επιβάλει τον ρυθμό της και όλα έδειχναν πως θα έφτανε στη νίκη. Μάλιστα, προηγήθηκε με 71-80, 2:25'' πριν τη λήξη. Έκτοτε, όμως η Καρδίτσα απάντησε με επιμέρους σκορ 14-3! Ή μάλλον καλύτερα... ο Γκάλινατ! Τους 12 πόντους, και μάλιστα διαδοχικούς, από τους 14 τελευταίους των γηπεδούχων τους πέτυχε ο Γκάλινατ. Αυτός διαμόρφωσε το 83-83, 41΄΄ πριν τη λήξη. Ο κορυφαίος του Ιωνικού, Μπαρτ έκανε κακή πάσα στα 20΄΄, με τον Πρίτζετ να κλέβει την μπάλα και τον Λέισι να τον σταματά με φάουλ, στα 18΄΄. Ο Πρίτζετ ήταν εύστοχος και στις δύο βολές, με τον Μπαρτ ν' αστοχεί σε λέι απ στα 7΄΄ και τον Έβανς να μαζεύει το αμυντικό ριμπάουντ (85-83).

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τσαρούχα, Συμεωνίδης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Έβανς 13, Αγραβάνης 2, Γκιουζέλης 10 (2), Ουέστ 3 (1), Γκάλινατ 31 (2), Πρίτζετ 17, Αθηναίου 2, Χάντερ 5 (1), Γκαμπρόβσεκ 2, Σαρικόπουλος

ΙΩΝΙΚΟΣ (Άγγελος Τσίκληρας): Σίμονς 3 (1), Αρσενόπουλος 11 (2), Μπαρτ Τζούνιορ 29 (6), Χόκινς 13 (1), Μάιερς 9, Μπέμπης, Λένελ 10, Λέισι 4, Αγγελόπουλος 4 (1)