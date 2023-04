Πολιτική

Μητσοτάκης: Καθήκον η παραγωγή έργου μέχρι την τελευταία ημέρα

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και όσα εκτυλίχθηκαν την εβδομάδα που πέρασε, ενόψει και των εκλογών του Μαΐου.

Την καθιερωμένη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για την εβδομάδα που πέρασε κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Καλημέρα σας. Κυριακή των Βαΐων σήμερα, μια από τις σημαντικότερες Κυριακές της Ορθοδοξίας, η αρχή της Εβδομάδας των Παθών και του Θείου Δράματος. Πριν ξεκινήσει όμως η Μεγάλη Εβδομάδα, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για όσα ξεχώρισα από τα μεγάλα και τα μικρά που έγιναν την εβδομάδα που πέρασε.

Ξεκινώντας από τα σχολεία μας. Την Πέμπτη επισκέφτηκα το 7ο Δημοτικό των Αγίων Αναργύρων, όπου έχει ήδη εφοδιαστεί με έναν από τους συνολικά 36.000 διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν σε όλα τα τμήματα Ε’ και Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη τη χώρα. Είναι ένα ακόμη έργο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και έχει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ. Με τους διαδραστικούς πίνακες, το μάθημα γίνεται πιο ελκυστικό, πιο ζωντανό, και ενισχύεται η αλληλεπίδραση των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό. Φυσικά, έχει προβλεφθεί και ένα ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες που τους δίνει το νέο αυτό εργαλείο.

Θα μείνω στο χώρο της εκπαίδευσης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, είχα δεσμευτεί προσωπικά στους μαθητές του Πρότυπου Γυμνασίου Τρίπολης να ιδρύσουμε και Πρότυπο Λύκειο στην πόλη τους. Το κάνουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε άλλα 17 νέα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, και όλα πλην ενός -στην Αγία Βαρβάρα- θα είναι εκτός Αττικής (Χίο, Αμαλιάδα, Ιεράπετρα, Χανιά, Εύοσμο, Καστοριά και Λάρισα). Θα λειτουργήσουν το 2024 και με αυτά φτάνουμε στα 138 από τα 60 που παραλάβαμε.

Αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσα και την τελευταία συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη αυτής της κοινοβουλευτικής μας θητείας – την αύξηση των επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Γιατί ενώ οι αναπηρικές συντάξεις αυξήθηκαν, δεν είχαν ακόμη αυξηθεί τα επιδόματα αυτά. Θα αυξηθούν λοιπόν κατά 8%, ενισχύοντας έτσι το εισόδημα 200.000 συμπολιτών μας.

Μία καλή είδηση: το «Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» που έχει στόχο να βοηθήσει την επανένταξη των αστέγων στην εργασία και την κοινωνική ζωή, είναι υποψήφιο στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις πως αναγνωρίζεται μία δράση που στοχεύει στην κοινωνική συνοχή και στην προσπάθειά μας να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.

Κάτι που ίσως δεν έχετε ακούσει, είναι πως αυτήν την εβδομάδα μπήκε μπροστά η διαδικασία για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων στο Δημόσιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί ικανοί και άξιοι κρατικοί λειτουργοί που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε. Οφείλουμε επίσης να τους αναδείξουμε, ώστε να γίνουν ο κανόνας. Η αξιολόγηση στο δημόσιο άλλωστε δεν είναι μια τιμωρητική διαδικασία όπως κάποιοι φοβούνται, αλλά μια νέα κουλτούρα που «δένει» τους στόχους με την επιβράβευση όσων τους επιτυγχάνουν και την περαιτέρω κατάρτιση εκείνων που δεν τα καταφέρνουν. Σε πρώτη φάση, το Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής θα αφορά δημόσιους υπάλληλους που εργάστηκαν για να υλοποιηθούν οι στόχοι των Ετήσιων Σχεδίων Δράσεις των Υπουργείων, αλλά και όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Η δράση αυτή θα αξιολογηθεί ώστε να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους τομείς του δημοσίου.

Βέβαια γνωρίζω πως όταν μιλάμε για Δημόσιο, το μυαλό πολλών πάει στη γραφειοκρατία. Και όχι αδίκως. Όμως ελπίζω να είχατε μέσα σε αυτήν την τετραετία έστω και μία εμπειρία η οποία έχει γίνει πολύ πιο απλή και εύκολη με την ψηφιοποίηση. Έχουμε εργαστεί σκληρά αυτά τα τέσσερα χρόνια για να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία, και έχουμε κερδίσει αρκετές μάχες σε αυτόν τον πόλεμο. Η επόμενη που θα γίνει πράξη αφορά την απλούστευση της μεταβίβασης ακινήτων με τον περιορισμό των διαδικασιών και των συναλλαγών στις ΔΟΥ. Η μεταβίβαση ενός ακινήτου παύει να είναι οδύσσεια που σημαίνει κέρδος σε χρόνο και χρήμα για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πάντως αν κάτι μπορεί να περιγραφεί με τη λέξη «οδύσσεια», αυτό είναι η ιστορία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Έπειτα από 20 χρόνια απίστευτων παλινωδιών, το όνειρο των εκατοντάδων χιλιάδων φίλων των Πρασίνων γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Την Πέμπτη ξεκίνησαν στο Βοτανικό οι πρόδρομες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα κατασκευαστεί το νέο, υπερσύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών, και 40.000 θέσεων γήπεδο του ΠΑΟ.

Και ταυτόχρονα, μία ολόκληρη περιοχή που μέχρι σήμερα ψυχορραγούσε θα αναπτυχθεί, θα αποκτήσει υποδομές, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Πρόκειται για μία μεγάλη αστική παρέμβαση – διπλή γιατί περιλαμβάνει και την αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όλα τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 123 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Δεν έχω κρύψει τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις μου, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου τη χαρά μου που μία ιστορική ελληνική ομάδα με πολλές διακρίσεις θα έχει επιτέλους το σπίτι που της αξίζει.

Μιλώντας για την Αθήνα θέλω να σταθώ στη λειτουργία των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου, ένα θέμα που έχει απασχολήσει όλους μας τις τελευταίες μέρες και αφορά στη φυσιογνωμία και ταυτότητα της πρωτεύουσας.

Έχω ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να χαρακτηρίσει και επίσημα στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ως ιστορικά προστατευόμενη και δεσμευτική τη χρήση κινηματογράφου μαζί με άλλες χρήσεις πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού στα δυο κτίρια που στεγάζουν το Ιντεάλ και το Άστορ, ώστε οι επενδύσεις να αναδείξουν τη μοναδικότητα των τοποσήμων και τον ρόλο τους στη ζωή της πόλης αλλά και στις προσωπικές μας μνήμες. Μπορούμε να έχουμε αρμονική συνύπαρξη των ιδιωτικών επενδύσεων -που είναι αναγκαίες για ένα ζωντανό αστικό κέντρο- με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής μνήμης, του σεβασμού των καθημερινών συνηθειών των κατοίκων αλλά και εναρμόνιση με τις σύγχρονες τάσεις. Ο πολιτισμός είναι μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στις πόλεις μας. Και αυτό υπηρετούμε ως κυβέρνηση.

Να περάσω τώρα σε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση που είχα την ευκαιρία να δω από κοντά κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στα όμορφα Γιάννενα όπου παρουσιάσαμε το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Ήπειρο του 2030 με περισσότερα από 380 έργα, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Μιλάω για την άλλοτε χρεοκοπημένη κρατική βιομηχανία Δωδώνη που τα τελευταία 10 χρόνια άνθισε και μεγάλωσε. Διπλασίασε τον ετήσιο κύκλο εργασιών σε 150 εκατ. ευρώ, το 50% του τζίρου της είναι από τις εξαγωγές στέλνοντας πλέον τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε περισσότερες χώρες. Προσφέρει δουλειά σε 500 ανθρώπους -είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ήπειρο- και στηρίζει μεταξύ άλλων πάνω από 1500 μικρούς παραγωγούς συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης.

Η Δωδώνη είναι το μοντέλο της υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θέλουμε να έχουμε και θα στηρίζουμε ως πολιτεία, αφαιρώντας γραφειοκρατικά εμπόδια και δημιουργώντας ένα σταθερό φιλοεπενδυτικό περιβάλλον.

Με την ευκαιρία να πω ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα και την τελευταία 4ετία γνώρισε σημαντική αύξηση σε όγκο παραγωγής γάλακτος και φέτας κατά 11%, στις τιμές παραγωγού κατά 33% έως 56% αλλά και στις εξαγωγές. Η ελληνική φέτα ΠΟΠ συγκαταλέγεται στα βασικά εξαγώγιμα αγροδιατροφικά προϊόντα της χώρας μας και βασικό εμβληματικό προϊόν της Πατρίδας μας που λατρεύουν οι επισκέπτες μας. Οι εξαγωγές φέτας ανήλθαν σε €605 εκ. για το 2022 έναντι €388 εκ. το 2019!

Περνάω στην έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, που εάν επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα, θα είναι ακόμα καλύτερη από την εξαιρετική περσινή χρονιά. Το 2022 είχαμε ρεκόρ εσόδων αλλά και 10% αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης από 564 ευρώ το 2019 σε 619 ευρώ το 2022. Αυτό σημαίνει ότι προσελκύουμε πλέον πιο ποιοτικό τουρισμό που ξοδεύει περισσότερα χρήματα στη χώρα μας.

Έχουμε καταφέρει να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν και τώρα στις προτεραιότητες μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, με την προστασία των προορισμών μας, ειδικά κάποιων εμβληματικών προορισμών οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από μεγάλη πίεση. Θα ανακοινώσουμε σύντομα τις παρεμβάσεις μας όπως και παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε εργατικό δυναμικό, γεγονός βεβαίως που έχει να κάνει με το δίκαιο αίτημα για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Γιατί δεν θα κουραστώ να το λέω: όλοι πρέπει να έχουν μέρισμα επιτυχίας από την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος.

Θα κλείσω τον σημερινό απολογισμό θυμίζοντας ότι μέχρι το Μεγάλο Σάββατο ισχύουν τα δύο νέα Καλάθια που δημιουργήσαμε, του Πάσχα και των Νονών, που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ώστε να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας την ευκαιρία να γιορτάσουν αυτές τις μέρες.

Ελπίζω να βρήκατε στην ανάρτηση αυτή κάτι που σας ενδιέφερε. Μπορεί να έχουν κερδίσει τη δημοσιότητα οι συζητήσεις για τις εκλογές και να τραβάνε τα φώτα οι διαφωνίες των κομμάτων, αλλά εμείς έχουμε καθήκον να συνεχίζουμε να παράγουμε έργο προς όφελος των πολιτών μέχρι την τελευταία μέρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για τον χρόνο που αφιερώνετε να διαβάσετε τον απολογισμό αυτό».

